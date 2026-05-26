BMW कार की छत पर लड़की का डांस, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल, बिलासपुर पुलिस का एक्शन
BMW कार की छत पर युवती का डांस, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल, बिलासपुर पुलिस का एक्शन
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 26, 2026 at 3:55 PM IST
बिलासपुर: सोशल मीडिया पर वायरल और फेमस होने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. कोई खतरनाक स्टंट करता है तो कोई हाईटेंशन टावर तक पर चढ़ जाता है. रील्स बनाने की सनक में लोगों की जान तक चली जाती है. इन सबके बावजूद लोग रील्स बनाने और फेमस होने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आते.
BMW कार की छत पर लड़की का डांस
न्यायधानी के नाम से मशहूर बिलासपुर शहर का भी एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. इस वीडियो में एक लड़की चलती BMW कार की सनरूफ से बाहर निकलकर डांस करने लगती है. जिस वक्त लड़की सनरूफ से बाहर निकलकर डांस करती है, उस वक्त कार की रफ्तार काफी ज्यादा होती है. BMW कार के पीछे-पीछे एक दूसरी कार तेज रफ्तार में चलती नजर आती है. उस कार में बैठे लोग BMW कार की छत पर नाच रही लड़की का वीडियो शूट कर लेते हैं.
वायरल वीडियो पर चकरभाठा पुलिस का एक्शन
वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद बिलासपुर पुलिस तक पहुंचा. जिसके बाद चरकभाठा पुलिस हरकत में आई और उसने कार्रवाई करते हुए BMW कार को जब्त कर लिया. कार की जब्ती के बाद गाड़ी चलाने वाले शख्स के खिलाफ अब वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
चकरभाठा थाना इलाके की ये घटना है. BMW कार क्रमांक CG 10 CA 3999 को जब्त कर लिया गया है. वाहन चालक की पहचान प्रतीक लूथर, पिता संजय लूथर, उम्र 36 वर्ष, निवासी ओम जोन, शुभम विहार के रहने वाले के रूप में हुई है: निमितेश सिंह, सीएसपी
पुलिस ने जब्त की BMW कार
चकरभाठा पुलिस के मुताबिक 24 मई 2026 को आरोपी चालक अपनी महिला मित्र के साथ रायपुर-बिलासपुर हाईवे पर लापरवाही पूर्वक वाहन चला रहा था. इस दौरान युवती सनरूफ पर बैठकर डांस कर रही थी, जिसका वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ. मामले की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने वाहन को थाना लाकर चालक से पूछताछ की. चालक ने यातायात नियमों के उल्लंघन की बात स्वीकार की है. बिलासपुर में हाईवे पर इससे पहले भी कुछ युवकों ने सड़क जाम कर रील्स बनाया था, जिसकी आलोचना भी हुई थी और पुलिस ने कार्रवाई भी की थी.
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