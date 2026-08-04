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मोबाइल गेम खेलने को लेकर भाई से हुई कहासुनी, 15 वर्षीय किशोरी ने उठाया खौफनाक कदम, इलाज के दौरान मौत

तबीयत बिगड़ने के बाद परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

GIRL CONSUMED PESTICIDE DIED KANGRA
कांगड़ा में लड़की ने पिया कीटनाशक (IANS)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 8:01 PM IST

2 Min Read
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कांगड़ा: कांगड़ा जिले के गगल क्षेत्र से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है. यहां मोबाइल पर गेम खेलने को लेकर 15 वर्षीय किशोरी की अपने छोटे भाई से कहासुनी हो गई. परिजनों को उस समय अंदाजा भी नहीं था कि मामूली विवाद इतना बड़ा रूप ले लेगा. कहासुनी के बाद किशोरी ने घर में रखा कीटनाशक पी लिया. हालत बिगड़ने पर उसे तुरंत डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा ले जाया गया, जहां छह दिन तक इलाज चलने के बाद उसकी मौत हो गई.

छह दिन तक चला इलाज

मृतक किशोरी के एक रिश्तेदार ने बताया कि 26 जुलाई को 15 वर्षीय किशोरी और उसके 12 वर्षीय छोटे भाई के बीच मोबाइल पर गेम खेलने को लेकर कहासुनी हुई थी. इसके बाद किशोरी ने गुस्से में घर में रखा कीटनाशक पी लिया. कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो परिजन उसे तुरंत टांडा मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 1 अगस्त को उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. किशोरी के पिता भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं, जबकि उसकी मां गृहिणी हैं. परिवार लगातार छह दिनों तक बेटी के स्वस्थ होने की उम्मीद लगाए बैठा रहा, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हो सका. घटना के बाद पूरे परिवार में मातम का माहौल है और क्षेत्र के लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं.

टांडा मेडिकल कॉलेज ने क्या कहा?

टांडा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. मिलाप शर्मा ने बताया कि 26 जुलाई को किशोरी को गंभीर हालत में अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया था. प्राथमिक उपचार के बाद उसे आईसीयू में भर्ती किया गया. उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की टीम ने लगातार छह दिन तक उसका इलाज किया, लेकिन कीटनाशक पीने के कारण उसके पेट में इंफेक्शन काफी फैल चुका था. सभी प्रयासों के बावजूद 1 अगस्त को उसकी मौत हो गई.

उधर, कांगड़ा पुलिस ने बताया कि मामले में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया और अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है. एसएचओ थाना कांगड़ा आदित्य बनियान ने कहा, "पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. रिपोर्ट आने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."

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