हाथरस में प्रेमी ने शादी से किया इनकार, प्रेमिका ने दी जान, गिरफ्तार

चार साल से दोनों के बीच प्रेम संबंध थे, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

हाथरस में युवती ने की आत्महत्या
हाथरस में युवती ने की आत्महत्या
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 1, 2026 at 9:46 AM IST

हाथरस: हाथरस में 29 दिसंबर को युवती ने आत्महत्या कर ली. पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर आरोपी प्रेमी की तलाश शुरू कर दी थी. पुलिस ने बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस का कहना है कि प्रेमिका का एक वीडियो सामने आया है उसमें वह जान देने की वजह बता रही है.

चार साल से अफेयर चल रहा था: दरअसल कोतवाली सदर क्षेत्र के एक कॉलोनी में रहने वाली युवती का पड़ोस में ही रहने वाली युवक आकाश (22) से पिछले करीब चार साल से प्रेम संबंध थे. आरोप है कि प्रेमी ने उससे शादी इनकार कर दिया था. आकाश ने युवती को मूव ऑन करने के लिए कहा. इससे दुखी युवती ने घर पर एक वीडियो बनाया. वीडियो में वह कह रही है कि आकाश ने उसे जान देने के लिए मजबूत किया है. इस वजह से उसके पास जान देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है. इसके बाद युवती जान दे देती थी.


परिजनों ने वीडियो देखकर पुलिस से की शिकायत: जब परिजनों को युवती के सुसाइड की जानकारी मिली तो उन्होंने उसे एक निजी अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया. जब परिजनों ने वीडियो देखी तो प्रेमी के खिलाफ पुलिस से शिकायत की.


आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया: एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि युवती और युवक के बीच करीब 4 सालों से प्रेम प्रसंग था. दोनों शादी करना चाहते थे. बाद में युवक ने शादी करने से मना कर दिया. इसके लेकर लड़की आहत थी और उसने सुसाइड कर लिया. मामले में मुकदमा दर्ज कर आकाश को गिरफ्तार कर कोर्ट के पेश किया.

