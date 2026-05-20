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नूंह में युवती ने की खुदकुशी, रेप और ब्लैकमेल करने का आरोप

नूंह में कथित सामूहिक दुष्कर्म और ब्लैकमेल से आहत युवती के द्वारा खुदकुशी का मामला सामने आया है. पुलिस जांच में जुट गई है.

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नूंह में युवती ने की खुदकुशी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 20, 2026 at 2:51 PM IST

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नूंह: जिले के बिछौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवती द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. परिजनों ने गांव इन्दाना निवासी कुछ युवकों पर युवती के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो बनाने और उसे ब्लैकमेल करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और शव का पोस्टमार्टम पुलिस की मौजूदगी में कराया जा रहा है.

18 मई का है मामलाः पीड़िता के परिजनों द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार, घटना 18 मई की रात की बताई जा रही है. आरोप है कि गांव इन्दाना निवासी अरसद पुत्र उसमान, जाहुल पुत्र मुबीन और उनके साथ आए अन्य युवकों ने घर में घुसकर युवती के साथ जबरदस्ती की. शिकायत में कहा गया है कि "आरोपियों ने युवती के फोटो और वीडियो भी अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिए और किसी को जानकारी देने पर जान से मारने और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी."

ब्लैकमेल से मानसिक दबाव में थी युवतीः परिजनों का आरोप है कि लगातार ब्लैकमेल और मानसिक दबाव से परेशान होकर युवती ने खुदकुशी कर ली. इसके बाद परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे और पुलिस को भी सूचना दी गई. बताया जा रहा है कि बाद में उपचार के लिए दूसरे अस्पताल ले जाते समय रास्ते में युवती की मौत हो गई.

जांच में जुटी पुलिस: घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जानकारी जुटाई. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिजनों की शिकायत के आधार पर मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. वहीं, क्षेत्र में इस घटना को लेकर लोगों में रोष व्याप्त है.

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