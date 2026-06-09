लव मैरिज की राह में रोड़ा बने परिजन, लड़की ने उठाया खौफनाक कदम
लक्सर से युवती के सुसाइड का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि लव मैरिज न होने के कारण लड़की ने आत्महत्या की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 9, 2026 at 5:22 PM IST
लक्सर: लक्सर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां 19 वर्षीय युवती ने कथित रूप से प्रेम विवाह की इच्छा पूरी न होने पर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार को भिक्कमपुर चौकी पुलिस को सूचना मिली कि एक गांव की 19 वर्षीय युवती ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. परिजनों की मदद से कमरे का दरवाजा खोला गया तो युवती ने तब तक खौफनाक कदम उठा लिया था.
वरिष्ठ उप निरीक्षक नितिन चौहान ने बताया कि पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि हो सकेगी.
स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, युवती का एक युवक के साथ प्रेम संबंध था. वह उससे विवाह करना चाहती थी. बताया जा रहा है कि परिवार उसके विवाह की बात किसी अन्य स्थान पर कर रहा था, जिसको लेकर घर में विवाद और कहासुनी हुई थी. इसी के बाद युवती अपने कमरे में चली गई. उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया. कुछ समय बाद परिजनों को घटना की जानकारी हुई.
घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच पड़ताल कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
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