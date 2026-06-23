अपने ही अपहरण के आरोप में जेल गए प्रेमी की रिहाई के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती, अब पुलिस कर रही ये तैयारी
गोमिया में अपने प्रेमी को जेल से छुड़ाने के लिए एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई.
Published : June 23, 2026 at 7:22 PM IST
बोकारो: गोमिया थाना क्षेत्र के ढेंढे गांव में एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़कर बैठ गई. वह अपने प्रेमी की रिहाई तक नीचे उतरने से इनकार कर रही है. ललपनिया थाना क्षेत्र के तिलैया गांव की रहने वाली युवती गोमिया के ढेंढे गांव स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गई. स्थानीय लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नीचे उतरने को तैयार नहीं हुई. युवती का कहना है कि रांची के एक युवक से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह उससे शादी करना चाहती थी. पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर तेनुघाट जेल भेज दिया है.
युवती का साफ कहना है कि जब तक उसके प्रेमी को जेल से नहीं छोड़ा जाता, तब तक टावर से नीचे नहीं उतरेगी. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास भारी भीड़ जमा हो गई. लोगों ने युवती को काफी समझाया-बुझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही. बाद में ललपनिया थाना और गोमिया थाना पुलिस को सूचना दी गई.
ललपनिया थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और युवती को समझाने की कोशिश की, लेकिन युवती ने उनकी बात नहीं मानी. उल्टा टावर से कूद जाने की धमकी देने लगी.
पुलिस की सतर्कता, नेट बिछाने की तैयारी
गोमिया थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है. युवती को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए प्रयास जारी हैं. एहतियात के तौर पर टावर के नीचे नेट बिछाने की व्यवस्था की जा रही है.
बेरमो डीएसपी रविंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस लगातार 4 घंटे से युवती को समझा रही है. किसी दुर्घटना से बचने के लिए नेट लगाया जा रहा है और युवती के परिजनों को भी मौके पर बुला लिया गया है.
अपहरण मामले में हुई थी प्रेमी की गिरफ्तारी
कुछ दिनों पहले युवती के परिजनों ने ललपनिया थाना में अपहरण का आवेदन दिया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती को रांची से बरामद किया था. इसी मामले में उसके प्रेमी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. वर्तमान में युवती को नीचे उतारने के लिए पुलिस और प्रशासन के प्रयास जारी हैं. स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है.
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