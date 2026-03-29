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बॉयफ्रेंड नहीं मिला, तो मोबाइल के टॉवर पर चढ़ गई लड़की, किया हाई वोल्टेज ड्रामा

प्रेमी के काफी समझाने-बुझाने के बाद युवती नीचे उतरी, पुलिस मामले की जांच में जुटी.

मोबाइल के टॉवर पर चढ़ गई लड़की
मोबाइल के टॉवर पर चढ़ गई लड़की (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 8:13 PM IST

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प्रतापगढ़: थाना क्षेत्र कुंडा के फरेंदुपुर मोहल्ले में रविवार को 70 मीटर ऊंचे मोबाइल टावर पर एक युवती चढ़ गई. बताया जा रहा है कि युवती अपने प्रेमी से मिलने की जिद करने पर अड़ी हुई थी. युवती के हाईवोल्टेज ड्रामे की खबर जैसे ही फैली आसपास भीड़ जमा हो गई. सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पहुंची. इसके बाद युवती के प्रेमी को वहां बुलाया गया. प्रेमी के काफी देर समझाने बुझाने के बाद युवती को सकुशल नीचे उतार लिया गया.

जानकारी के अनुसार, रविवार की शाम को युवती ने प्रेमी को मिलने के लिये बुलाया था, लेकिन वह नहीं आया, जिससे नाराज होकर युवती फरेंदुपुर गांव में एक मोबाइल टावर पर चढ़ गई और प्रेमी से मिलने की जिद करने लगी. दरअसल, युवती बाघराय थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है और प्रेमी से मिलने आई थी.

पुलिस के मुताबिक, घटना स्थल पर थाना प्रभारी कुंडा मनोज पांडेय, फायर ब्रिगेड प्रभारी सौरभ सक्सेना, तहसीलदार अलख शुक्ला सहित अनेक लोग पहुंच गए. युवती को समझाने लगे, लेकिन वह नीचे नहीं उतरी. युवती लगातार प्रेमी का नाम लेकर उसे बुलाने की मांग करती रही. युवती का कहना था कि पहले उसके बॉयफ्रेंड को बुलाओ, तभी वह नीचे उतरेगी. करीब दो घण्टे बाद युवती का प्रेमी मौके पर आया, तब जाकर युवती नीचे उतरी.

पुलिस के मुताबिक, इससे पहले जानकारी मिलते ही मौके पर युवती की मां और भाई भी पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी वह नहीं मानी. प्रेमी जब मौके पर आया तो नीचे से आवाज लगाकर कहा कि नीचे उतर आओ मैं तुमसे शादी कर लूंगा. तब जाकर वह नीचे उतरी.

मोबाइल के टॉवर पर चढ़ गई लड़की (मोबाइल के टॉवर पर चढ़ गई लड़की)

थाना प्रभारी मनोज पांडे का कहना हैं कि लड़के को मौके बुलाया गया था. लड़के के आने के बाद युवती को समझा बुझाकर नीचे उतारा गया गया. हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

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