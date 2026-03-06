ETV Bharat / state

'ब्वॉयफ्रेंड को रिहा करो' बिहार में मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती, प्रेमी को लेकर पहुंची पुलिस

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र में एक युवती ने अपने प्रेमी की गिरफ्तारी से नाराज होकर करीब 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़कर हंगामा मचा दिया. युवती ने प्रेमी की तत्काल रिहाई और दोनों की शादी कराने की मांग की. युवती अपने साथ मोबाइल फोन लेकर टावर पर चढ़ी थी, जहां बैठकर उसने पुलिस और परिजनों से बात की.

लापता होने के बाद अपहरण की शिकायत: दरअसल, युवती पिछले काफी समय से अपने ही गांव के एक युवक से प्रेम संबंध में थी. गुरुवार रात युवती अचानक घर से गायब हो गई. परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन जब वह नहीं मिली तो उन्होंने प्रेमी पर अपहरण का शक जताते हुए भोरे थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को हिरासत में ले लिया और थाने पर पूछताछ शुरू की.

मशक्कत के बाद सुरक्षित उतारी गई युवती (ETV Bharat)

प्रेमिका ने टावर पर चढ़कर किया विरोध: प्रेमी की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही युवती ने विरोध जताया और गांव में स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गई. वह टावर की ऊंचाई पर बैठकर लगातार प्रेमी की रिहाई की मांग करती रही. ग्रामीणों की नजर पड़ने पर मौके पर भारी भीड़ इकट्ठी हो गई. युवती ने साफ कहा कि जब तक प्रेमी को रिहा नहीं किया जाएगा और उनकी शादी नहीं कराई जाएगी, वह नीचे नहीं उतरेगी.

हथकड़ी में प्रेमी को लेकर आई पुलिस: घटना की सूचना मिलते ही भोरे थाना पुलिस मौके पर पहुंची. काफी समझाने-बुझाने के बावजूद युवती नहीं मानी तो पुलिस ने अनोखा कदम उठाया. हिरासत में बंद प्रेमी को हथकड़ी लगाए हालत में जीप में बिठाकर टावर के पास लाया गया. इसके बाद युवती से बातचीत की गई. पुलिस और ग्रामीणों की मदद से प्रयास जारी रहा.