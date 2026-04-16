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गोरखपुर में 'शोले' जैसा हाईवोल्टेज ड्रामा: दारोगा से शादी की ज़िद पर टॉवर पर चढ़ी युवती, उधर ब्रेकअप से परेशान युवक ने भी काटा बवाल

ब्रेकअप के बाद मोबाइल टॉवर पर चढ़कर युवक ने किया हंगामा, कहा- घर वालों और प्रेमिका से शांति चाहिए.

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दरोगा जी से शादी की जिद पर टॉवर पर चढ़ी युवती, उधर ब्रेकअप से परेशान युवक ने भी काटा बवाल (Photo Credit; ETV Bharat)
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Published : April 16, 2026 at 5:33 PM IST

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गोरखपुर: गोरखपुर में मोबाइल टॉवर पर चढ़कर अपने प्रेमियों से शादी करने की जिद की दो घटनाएं गुरुवार को सामने आईं. इसमें गोरखनाथ थाना क्षेत्र में गोरखनाथ थाने से लगे एक मोबाइल टॉवर का मामला हाईप्रोफाइल निकला, जिसमें टॉवर पर चढ़ी युवती गोरखपुर में तैनात ट्रैफिक विभाग के दरोगा से शादी करने की जिद में यह कदम उठाया था. युवती ने करीब 4 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया. वह कूद कर जान देने की धमकी दे रही थी, जिससे सभी आस पास के लोग और पुलिस वाले भी परेशान हो गए.

दरोगा जी से शादी की जिद पर टॉवर पर चढ़ी युवती, उधर ब्रेकअप से परेशान युवक ने भी काटा बवाल (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, गुरुवार को एक सिपाही ड्यूटी पर निकला था, उसकी नजर टॉवर पर चढ़ी हुई युवती पर पड़ी. इस पर सिपाही ने तुरंत अधिकारियों को सूचना दी. टॉवर पर चढ़ी युवती गाजीपुर की रहने वाली है. उसका आरोप है कि गोरखपुर में तैनात एक दरोगा ने उसे शादी का झांसा दिया था और बाद में इंकार कर दिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने जिद पर अड़ी रही. अंत में संबंधित दरोगा को बुलाया गया।. पुलिस के काफी देर समझाने के बाद युवती नीचे उतरी. फिलहाल उसे थाने ले जाया गया है, जहां दोनों से बातचीत चल रही है.


दरोगा ने मिलने से कर दिया था मना
इस मामले में सीओ गोरखनाथ रवि सिंह ने बताया कि युवती गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है. वह बुधवार को संबधित दरोगा से मिलने गोरखपुर आई थी, लेकिन दरोगा ने मिलने से मना कर दिया. इस बात से नाराज वह टॉवर पर चढ़ गई और शादी की मांग को लेकर हंगामा करने लगी. मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं थी. वह बस यही चिल्लाकर बोल रही थी कि जिस दरोगा ने उससे शादी का वादा किया है वह शादी के लिए तैयार हो, वह इससे मुकर क्यों रहा है. अगर वह शादी नहीं करता है तो वह टॉवर से कूद कर जान दे देगी.

दरोगा को मौके पर बुलाया गया

युवती ने बताया कि उसका दरोगा से कई वर्षों तक रिश्ता रहा, लेकिन जब उसने झांसा दिया तो उसने 2025 को गाजीपुर के नंदगंज थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया था. इस मामले में आरोपी दरोगा को मौके पर बुलाया गया. उसने शादी से साफ इनकार करते हुए बताया कि उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे में उसे उच्च न्यायालय से स्टे मिला हुआ है. युवती उसपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है. फिलहाल गोरखनाथ पुलिस ने युवती को उतार लिया है और उसके साथ दरोगा से भी पूछताछ की जा रही है.

शाहपुर थाना क्षेत्र में टॉपर पर चढ़ा युवक

वहीं, दूसरी घटना शाहपुर थाना क्षेत्र की है, जहां गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद एक युवक मोबाइल टॉवर पर चढ़कर हंगामा करता रहा. करीब 5 घंटे तक उसने हंगामा किया. पुलिस उसे नीचे उतरने को बोलती रही, लेकिन वह उतरने को तैयार नहीं था. वह कहता रहा कि उसे अपने घर वालों और प्रेमिका से शांति चाहिए. पुलिस ने उसके घर वालों को सूचना दी. युवक का नाम गुड्डू है, जो शाहपुर थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है. थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह ने कहा कि उसे सुरक्षित उतार लिया गया है और पूछताछ के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है. बता दें कि बुधवार को भी गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र में एक ऐसी ही घटना सामने आई थी, जिसमें एक युवती पानी की टंकी पर चढ़ गई थी.

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