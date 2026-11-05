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अपनी बात मनवाने के लिए तीसरी बार मोबाइल टावर पर चढ़ गई लड़की, मौके पर पहुंची पुलिस, जानें पूरा माजरा

पलामू: जिले के मनातू थाना क्षेत्र में एक लड़की तीसरी बार मोबाइल टावर पर चढ़ गई. मामले की जानकारी मिलने के बाद मनातू के थाना प्रभारी विक्की कुमार मौके पर पहुंचे और लड़की को मोबाइल टावर से नीचे उतरने के लिए मान-मनौव्वल शुरू किया. पहली बार लड़की 25 अक्टूबर, दूसरी बार 26 अक्टूबर और तीसरी बार 5 नवंबर को मोबाइल टावर पर चढ़ी है.

दरअसल, लड़की ने अपने प्रेमी के साथ शादी करने को लेकर थाने में आवेदन दिया था और 25 अक्टूबर को मोबाइल टावर पर चढ़ गई थी. बाद में लड़की ने अपने प्रेमी पर यौन शोषण का आरोप लगाया था और 26 अक्टूबर को दोबारा मोबाइल टावर पर चढ़ गई थी. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रेमी को यौन शोषण के आरोप में जेल भेज दिया था, जबकि लड़की को सखी वन स्टॉप सेंटर में रखवा दिया था.

सखी वन स्टॉप सेंटर से निकलने के बाद लड़की अपने घर पहुंची थी और एक बार फिर से गुरुवार को मोबाइल टावर पर चढ़ गई. मोबाइल टावर पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के पदमा के इलाके में मौजूद है. लड़की प्रेमी से शादी करने के लिए अड़ी हुई है और प्रेमी को जेल से बाहर निकालने के लिए मांग कर रही है. दरअसल, लड़की खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताती है और सोशल मीडिया स्टार बनना चाहती है.

मनातू थाना प्रभारी ने की पुष्टि