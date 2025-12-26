ETV Bharat / state

'वीरू' से शादी के लिये टावर पर चढ़ी 'बसंती'; पुलिस ने तीन घंटे की मशक्कत के बाद उतारा, मेरठ में हाईवोल्टेज ड्रामा

थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि युवती की काउंसलिंग की जा रही है. दोनों पक्ष को बुलाया गया है

टावर पर चढ़ी युवती
टावर पर चढ़ी युवती (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 2:43 PM IST

मेरठ : फिल्म 'शोले' में 'बसंती' से शादी करने के लिये 'वीरू' के पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा करने का सीन तो जरूर याद होगा. ठीक ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को मेरठ में सामने आया है. लेकिन इस बार 'वीरू' नहीं बल्कि 'बसंती' हाईटेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गई. युवती अपने प्रेमी से शादी की जिद कर रही थी. तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवती को नीचे उतारा.



थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि दौराला थाना क्षेत्र में शुक्रवार को सुबह करीब 10 बजे शादी करने की जिद में एक युवती टावर पर चढ़ गई. युवती की कुछ समय पहले पड़ोस के ही एक गांव के रहने वाले युवक से इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती हुई थी. युवती शादी करना चाहती थी, लेकिन दोनों के घरवालों में सहमति नहीं बन पा रही थी. जिसके बाद युवती ने नाराज होकर यह कदम उठाया. युवती को टावर पर चढ़ता देख ग्रामीणों में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. लोगों ने युवती के परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद वह मौके पर पहुंच गए. सूचना के बाद स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची.


पुलिस ने युवती को समझाया, लेकिन वह शादी की जिद पर अड़ी थी. तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस की सूझबूझ और ग्रामीणों के सहयोग से उसे नीचे उतारा गया. फिलहाल पुलिस ने दौराला थाने में दोनों के परिजनों को बुलाया है. इस बारे में दौराला थाना प्रभारी ने बताया कि युवती की काउंसलिंग की जा रही है. दोनों पक्ष को बुलाया गया है, बातचीत चल रही है

