प्रेमी को जेल से छुड़ाने पर अड़ी युवती टॉवर पर चढ़ी; हाइवोल्टेज ड्रामे के बाद उतारा गया नीचे
राहत की बात यह रही कि संबंधित बिजली टावर से उस समय बिजली आपूर्ति शुरू नहीं हुई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 12:55 PM IST|
Updated : October 18, 2026 at 1:31 PM IST
महराजगंज: जिले के निचलौल थाना क्षेत्र में रविवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब प्रेमी को जेल से छुड़ाने की मांग को लेकर एक युवती बिजली के हाईटेंशन टावर पर चढ़ गई. युवती को ऊंचाई पर चढ़ा देखकर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद युवती को समझाया और सुरक्षित नीचे उतार लिया.
निचलौल थाना प्रभारी योगेंद्र राय ने बताया कि युवती को टावर से उतार लिया गया है. मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस के अनुसार, निचलौल थाना क्षेत्र के कटका गांव की रहने वाली युवती का निचलौल क्षेत्र के छितौना गांव के एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा है.
युवक के जेल जाने के बाद युवती रविवार सुबह बिजली के हाईटेंशन टावर पर चढ़ गई. वहां से उसने अपने प्रेमी को जेल से छुड़ाने की मांग शुरू कर दी. युवती के इस कदम की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचने लगे.
कुछ हीं देर में घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. टावर पर युवती के चढ़ने की सूचना मिलते ही निचलौल पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिसकर्मियों ने युवती को समझाकर नीचे उतारने का प्रयास किया.
ऊंचाई पर होने के कारण उसके गिरने का खतरा बना हुआ था. ऐसे में पुलिस ने सावधानी बरतते हुए उसे नीचे आने के लिए समझाया। घटना के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुटी रही. राहत की बात यह रही कि संबंधित बिजली टावर से उस समय बिजली आपूर्ति शुरू नहीं हुई थी.
हरदोई में सिरफिरा आशिक टावर पर चढ़ा: हरदोई जिले में मल्लावां के मोहल्ला बंदीपुर निवासी अजय राठौर पुत्र रामकुमार राठौर पेशे से शटरिंग का काम करता है. अजय क्षेत्र की एक युवती से प्रेम करता है. उस पर लगातार शादी करने का दबाव बना रहा था. जब युवती ने साफ तौर पर शादी से मना कर दिया, तो वह गुस्से में आगबबूला हो गया.
अपनी जिद मनवाने के लिए वह कस्बे के सुभाष नगर स्थित बंद पड़े डोकोमो टावर पर जा चढ़ा और टावर की ऊंचाई से कूदकर जान देने की धमकी देने लगा. हजारों लोगों की भीड़ और युवक की जान खतरे में देख मल्लावां कोतवाल मनोज कुमार सिंह ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला. उन्होंने संयम, मुस्तैदी और सूझबूझ का परिचय देते हुए टावर पर चढ़े युवक से बातचीत शुरू की और उसकी समस्या का समाधान कराने का पूरा भरोसा दिलाया.
मल्लावां कोतवाल मनोज कुमार सिंह ने बताया कि कस्बे में एक युवक प्रेम प्रसंग के चलते शादी की जिद को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया था. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सूझबूझ व समझाइश के बाद युवक को सकुशल नीचे उतार लिया गया है. युवक को हिरासत में लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
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