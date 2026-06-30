ETV Bharat / state

दाह संस्कार की तैयारी में था पिता, तभी बेटी का वीडियो वायरल.. कहा- 'मम्मी-पापा मैं अभी जिंदा हूं'

समस्तीपुर में एक पिता ने जिसे समझा बेटी की शव, वो कोई निकली. बेटी के दाह संस्कार की तैयारी से ठीक पहले वीडियो हुआ वायरल.

Samastipur Girl claim herself alive
समस्तीपुर वायरल वीडियो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 30, 2026 at 2:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले के विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र के गढ़सिसई पंचायत स्थित भजनगामा गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. 21 जून को घर से दादी की दवा लाने निकली स्नातक प्रथम वर्ष की छात्रा घर नहीं लौटी. परिवार ने खोजबीन की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला.

तालाब किनारे परिजनों को मिला शव: परिवारवालों ने जमीनी विवाद में अपहरण की आशंका जताते हुए 23 जून को विद्यापतिनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई. पुलिस लापता युवती की तलाश में जुटी थी. इसी बीच 27 जून को पड़ोसी जिले बेगूसराय के गढ़पुरा थाना क्षेत्र में तालाब किनारे बोरे में बंद एक सड़ा-गला शव मिला.

परिजनों ने की दाह संस्कार की तैयारी: परिवार को शव दिखाए जाने पर परिजनों ने उसे अपनी बेटी की शिनाख्त कर ली. शोकाकुल परिवार सोमवार सुबह शव को घर लाकर दाह संस्कार की तैयारी कर रहा था. ठीक दाह संस्कार की तैयारी के दौरान सोशल मीडिया पर छात्रा का वीडियो वायरल हो गया.

वायरल हुआ बेटी का वीडियो: वीडियो में युवती खुद को जिंदा बताते हुए कह रही है कि वह अपनी इच्छा से लव मैरिज कर चुकी है और पूरी तरह सुरक्षित है. उसने अपनी तस्वीर और अन्य वीडियो भी साझा किए. वीडियो वायरल होते ही परिवार स्तब्ध रह गया.

परिवार और पुलिस दोनों हैरान: पुलिस ने भी मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है. दलसिंहसराय डीएसपी विवेक कुमार ने बताया कि लापता लड़की का वीडियो सामने आ गया है और उसका लोकेशन ट्रेस किया जा रहा है. डीएसपी ने कहा कि पुलिस टीम युवती को शीघ्र बरामद करने में जुटी हुई है. वीडियो की प्रामाणिकता की भी जांच की जा रही है. फिलहाल युवती की सुरक्षित बरामदगी प्राथमिकता है.

"लापता लड़की का वीडियो सामने आया है, उसका लोकेशन भी ट्रेस हो रहा. पुलिस टीम उसके बरामदगी में लगी हुई है, जल्द ही उसे बरामद कर लिया जाएगा."- विवेक कुमार, डीएसपी, दलसिंहसराय

लव मैरिज की वजह से घर से भागी छात्रा!: ग्रामीणों के अनुसार छात्रा दलसिंहसराय कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही थी. उसकी एक स्थानीय युवक से लंबे समय से दोस्ती थी. दोनों ने शादी करने का फैसला लिया और गुपचुप तरीके से घर से भाग गए. यह मामला अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है.

ये भी पढ़ें-

बिहार में युवक की बेरहमी से हत्या, प्रेम-प्रसंग में कत्ल की आशंका

बिहार में गला रेतकर युवक की हत्या, प्रेम प्रसंग में गंवानी पड़ी जान

TAGGED:

VIRAL VIDEO FROM SAMASTIPUR
BEFORE CREMATION VIRAL VIDEO
समस्तीपुर वायरल वीडियो
SAMASTIPUR LOVE AFFAIR
SAMASTIPUR GIRL CLAIM HERSELF ALIVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.