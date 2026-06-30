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दाह संस्कार की तैयारी में था पिता, तभी बेटी का वीडियो वायरल.. कहा- 'मम्मी-पापा मैं अभी जिंदा हूं'

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले के विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र के गढ़सिसई पंचायत स्थित भजनगामा गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. 21 जून को घर से दादी की दवा लाने निकली स्नातक प्रथम वर्ष की छात्रा घर नहीं लौटी. परिवार ने खोजबीन की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला.

तालाब किनारे परिजनों को मिला शव: परिवारवालों ने जमीनी विवाद में अपहरण की आशंका जताते हुए 23 जून को विद्यापतिनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई. पुलिस लापता युवती की तलाश में जुटी थी. इसी बीच 27 जून को पड़ोसी जिले बेगूसराय के गढ़पुरा थाना क्षेत्र में तालाब किनारे बोरे में बंद एक सड़ा-गला शव मिला.

परिजनों ने की दाह संस्कार की तैयारी: परिवार को शव दिखाए जाने पर परिजनों ने उसे अपनी बेटी की शिनाख्त कर ली. शोकाकुल परिवार सोमवार सुबह शव को घर लाकर दाह संस्कार की तैयारी कर रहा था. ठीक दाह संस्कार की तैयारी के दौरान सोशल मीडिया पर छात्रा का वीडियो वायरल हो गया.

वायरल हुआ बेटी का वीडियो: वीडियो में युवती खुद को जिंदा बताते हुए कह रही है कि वह अपनी इच्छा से लव मैरिज कर चुकी है और पूरी तरह सुरक्षित है. उसने अपनी तस्वीर और अन्य वीडियो भी साझा किए. वीडियो वायरल होते ही परिवार स्तब्ध रह गया.

परिवार और पुलिस दोनों हैरान: पुलिस ने भी मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है. दलसिंहसराय डीएसपी विवेक कुमार ने बताया कि लापता लड़की का वीडियो सामने आ गया है और उसका लोकेशन ट्रेस किया जा रहा है. डीएसपी ने कहा कि पुलिस टीम युवती को शीघ्र बरामद करने में जुटी हुई है. वीडियो की प्रामाणिकता की भी जांच की जा रही है. फिलहाल युवती की सुरक्षित बरामदगी प्राथमिकता है.