मां खाना बना रही थी, बच्ची खेलते-खेलते बाल्टी में डूब गई, मिला जिंदगी भर का घाव

खटीमा: उधम सिंह नगर जिले के खटीमा तहसील क्षेत्र के कंचनपुरी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब खेलते खेलते 14 महीने की एक बच्ची पानी भरी बाल्टी में सिर के बल गिर कर डूब गई. डूबने से बच्ची की दुखद मौत हो गई. बच्ची की मौत के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

बताया जा रहा है कि घटना के समय बच्ची की मां खाना बना रही थी. उसी दौरान बच्ची खेलते हुए हैंडपंप के करीब पहुंच गई. जहां पहले से बाल्टी में पानी भरा हुआ था, जिसमें सिर के बल गिरकर बच्ची की मौत हो गई. मां को हादसे का एहसास तब हुआ, जब वो कहीं नजर नहीं आई और उसकी आवाज सुनाई देनी बंद हो गई.

पानी की बाल्टी में डूबने से 14 महीने की बच्ची की मौत: जानकारी के मुताबिक, कंचनपुरी निवासी शानू पुत्र अख्तियार शाह की 14 महीने की बच्ची सुमैया बीती देर शाम घर के आंगन में खेल रही थी. खेलते-खेलते सुमैया हैंडपंप के करीब पहुंच गई. जहां हैंडपंप के पास रखी पानी से भरी बाल्टी में रखे किसी बर्तन को निकालने की कोशिश में सिर के बल गिर पड़ी. जिससे उसकी मौत हो गई.

बच्ची को बाल्टी में डूबा देख, मां हुई बेसुध: घटना के समय बच्ची की मां खाना बनाने में व्यस्त थी. जब काफी देर तक बच्ची की आवाज नहीं आई तो वो उसे तलाश करते-करते हैंडपंप के पास पहुंची तो सुमैया बाल्टी में सिर के बल गिरी पड़ी मिली. जिसे देख मां के पैरों तले जमीन खिसक गई. मां की चीख सुनकर बच्ची का पिता शानू और आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंच गए. जबकि, बच्ची को इस हालत में देख बेसुध सी हो गई.