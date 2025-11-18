ETV Bharat / state

मां खाना बना रही थी, बच्ची खेलते-खेलते बाल्टी में डूब गई, मिला जिंदगी भर का घाव

खटीमा में खेलते-खेलते पानी से भरी बाल्टी में गिरी 14 महीने की बच्ची, छटपटाते-छटपटाते चली गई जान, परिजन छाेटे बच्चों को लेकर बरतें विशेष सावधानी

ambulance
एबुंलेंस (फाइल फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 18, 2025 at 4:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

खटीमा: उधम सिंह नगर जिले के खटीमा तहसील क्षेत्र के कंचनपुरी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब खेलते खेलते 14 महीने की एक बच्ची पानी भरी बाल्टी में सिर के बल गिर कर डूब गई. डूबने से बच्ची की दुखद मौत हो गई. बच्ची की मौत के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

बताया जा रहा है कि घटना के समय बच्ची की मां खाना बना रही थी. उसी दौरान बच्ची खेलते हुए हैंडपंप के करीब पहुंच गई. जहां पहले से बाल्टी में पानी भरा हुआ था, जिसमें सिर के बल गिरकर बच्ची की मौत हो गई. मां को हादसे का एहसास तब हुआ, जब वो कहीं नजर नहीं आई और उसकी आवाज सुनाई देनी बंद हो गई.

पानी की बाल्टी में डूबने से 14 महीने की बच्ची की मौत: जानकारी के मुताबिक, कंचनपुरी निवासी शानू पुत्र अख्तियार शाह की 14 महीने की बच्ची सुमैया बीती देर शाम घर के आंगन में खेल रही थी. खेलते-खेलते सुमैया हैंडपंप के करीब पहुंच गई. जहां हैंडपंप के पास रखी पानी से भरी बाल्टी में रखे किसी बर्तन को निकालने की कोशिश में सिर के बल गिर पड़ी. जिससे उसकी मौत हो गई.

बच्ची को बाल्टी में डूबा देख, मां हुई बेसुध: घटना के समय बच्ची की मां खाना बनाने में व्यस्त थी. जब काफी देर तक बच्ची की आवाज नहीं आई तो वो उसे तलाश करते-करते हैंडपंप के पास पहुंची तो सुमैया बाल्टी में सिर के बल गिरी पड़ी मिली. जिसे देख मां के पैरों तले जमीन खिसक गई. मां की चीख सुनकर बच्ची का पिता शानू और आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंच गए. जबकि, बच्ची को इस हालत में देख बेसुध सी हो गई.

दो भाइयों में सबसे छोटी थी सुमैया: इसके बाद बच्ची को आनन-फानन में डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे, लेकिन जब तक सुमैया की मौत हो चुकी थी. मासूम की मौत से परिवार में कोहराम मच गया. पीड़ित माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. मृतका सुमैया तीन भाई-बहनों में सबसे छोटी थी. वो अपने पीछे बड़ा भाई समर (उम्र 5 वर्ष) छोटा भाई सजर (उम्र 3 वर्ष) और माता-सबीना पिता सानू को रोता बिलखता छोड़ गई.

छाेटे बच्चों को लेकर बरतें विशेष सावधानी: अगर आपके घर पर भी छोटे बच्चे हैं तो उन्हें पानी से भरे बर्तनों और बाल्टियों से दूर रखें. साथ ही कहीं पर पानी जमा हो, वहां पर जाने से रोकें. घर के आस पास मौजूद तालाब, पानी गड्ढों आदि से बच्चों को दूर रखें. क्योंकि, अक्सर लापरवाही के चलते ही इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

बाल्टी में डूबने से बच्ची की मौत
खटीमा बच्ची बाल्टी में डूबी
KHATIMA GIRL DROWNED IN BUCKET
UDHAM SINGH NAGAR GIRL DIED
GIRL FALLING INTO BUCKET IN KHATIMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: जयदीप हार्डिकर! पत्रकारिता के क्षेत्र में रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड के पहले विजेता के संघर्षों की दास्तां

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड विजेता सथुपति प्रसन्नाश्री बोलीं, 'आदिवासी समुदायों की भाषाओं का संरक्षण जरूरी, पहचान का सबसे शक्तिशाली आधार है भाषा'

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

'मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं, जहां...', रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड पाने वाले आकाश टंडन ने ईटीवी भारत से बात की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.