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खेल-खेल में बच्चों ने स्टार्ट कर दिया ट्रैक्टर, चपेट में आई 8 साल की मासूम, परिवार में छाया मातम

हरिद्वार की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक मासूम की मौत हो गई. बच्चों के खेल में ये हादसा हुआ.

CHILD DIED BY TRACTOR
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 27, 2026 at 6:08 PM IST

3 Min Read
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रुड़की: हरिद्वार जनपद की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है. दरअसल, यहां पर बच्चों द्वारा खेल-खेल में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है और इस लापरवाही में एक 8 साल की मासूम की जान चली गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया. हालांकि इस मामले में पुलिस को तहरीर नहीं मिली है, फिलहाल पुलिस अपने स्तर से मामले की जांच पड़ताल कर रही है. पुलिस का कहना है तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

गौर हो कि हरिद्वार जनपद में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. यहां ताजा सड़क हादसे में एक बच्ची की जान चली गई. घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है. जानकारी के मुताबिक (26 अप्रैल) रविवार के दिन मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के घोसीपुरा गांव में घर के बाहर खड़े एक ट्रैक्टर के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे, बताया गया है कि ट्रैक्टर में चाबी लगी हुई थी और इसी दौरान अनजाने में किसी बच्चे से ट्रैक्टर की चाबी घूम गई, जिससे ट्रैक्टर अचानक स्टार्ट हो गया और ट्रैक्टर आगे बढ़ गया.

ट्रैक्टर के पास खेल रही (8 वर्षीय) आयशा (पुत्री शाहरुख) उसकी चपेट में आ गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गई. जिसके बाद परिजन घायल आयशा को उपचार के लिए देहरादून के एक अस्पताल में ले गए, जहां पर डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद भी मासूम को बचाया नहीं जा सका और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

आयशा की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना के बाद से ही पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. आयशा की एक जुड़वां बहन है.

कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे और पास ही ट्रैक्टर खड़ा हुआ था. ट्रैक्टर में चाबी लगी हुई थी. खेलते समय बच्चे ट्रैक्टर पर चढ़ गए और ट्रैक्टर में लगी चाबी को घुमा दिया, जिससे ट्रेक्टर आगे की ओर चल पड़ा. इसी दौरान नीचे खड़ी 8 साल की आयशा उसकी चपेट में आ गई, जिसमें उसकी मौत हो गई.
- जावेद, घोसीपुरा गांव के प्रधान -

वहीं, पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है. बहरहाल, इस हादसे ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर जरा सी लापरवाही कितनी बड़ी त्रासदी बन सकती है. मंगलौर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक भगवान सिंह मेहर ने बताया कि इस मामले में अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. ट्रैक्टर घर का ही बताया जा रहा है.

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