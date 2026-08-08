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दिल्ली में एच1एन1 से एक तीन साल 11 माह की बच्ची की मौत, साल में अब 1349 मामले आए

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में एच1 एन1 से मौत होने का मामला सामने आया है. दरअसल, बीएलके मैक्स हॉस्पिटल में 3 साल 11 महीने की एक बच्ची की एच1 एन1 इन्फ्लुएंजा वायरस से मौत होने की पुष्टि हुई है. अस्पताल प्रशासन द्वारा अधिकारिक रूप से दी गई जानकारी के अनुसार 3 अगस्त की सुबह लगभग 9 बजे बहुत गंभीर हालत में उस बच्ची हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया था.

जांच करने पर बच्ची के अपर रेस्पिरेटरी पीसीआर पैनल में इन्फ्लूएंजा ए(एच1एन1) होने का पता चला. दिमाग के एमआरआई से एक्यूट नेक्रोटाइजिंग एन्सेफेलोपैथी (एएनईसी) के संकेत मिले, जो एक दुर्लभ और जानलेवा न्यूरोलॉजिकल समस्या है और संभवतः H1N1 इन्फेक्शन के कारण हुई थी. इलाज करने वाले डॉक्टरों के अनुसार मल्टी-डिसिप्लिनरी टीम द्वारा गहन इलाज और सपोर्टिव केयर के बावजूद, बच्ची की हालत बिगड़ती गई. 5 अगस्त की सुबह 5:10 बजे उसकी मौत हो गई. अस्पताल प्रशासन ने बताया कि इस मामले की जानकारी तय रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल के अनुसार संबंधित पब्लिक हेल्थ अधिकारियों को दे दी गई है. डॉक्टरों ने बताया कि एच1एन1 फ्लू का एक प्रकार है, जो सांस के जरिए शरीर में फैलता है.

परिवार के अनुसार तीन दिन पहले हुई बड़ी बहन की मौत

परिवार के अनुसार, बड़ी बहन की मौत इससे तीन दिन पहले हुई थी. उसमें भी तेज बुखार और सर्दी-जुकाम जैसे लक्षण थे. हालांकि बड़ी बहन में एच1एन1 की जांच से संक्रमण की अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. उसमें फ्लू की पुष्टि हुई.

विशेष सावधानी बरतने की सलाह

प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली में इस साल अब तक एच1 एन1 के 1,349 मामले सामने आ चुके हैं. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, सरकार स्थिति पर नजर रख रही है और सरकारी अस्पतालों में इलाज की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं. छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को संक्रमण से विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. वहीं, राजधानी में एच1एन1 के मामलों की बात करें तो वर्ष 2021 में 92, 2022 में 442, 2023 में 209 और 2024 में बढ़कर 3,151 हो गए थे.