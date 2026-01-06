ETV Bharat / state

हल्द्वानी गौला पुल से नीचे गिरी युवती, गंभीर घायल, सामने आया कारण

हल्द्वानी में एक लड़की ने गौला पुल से कूदकर खुद को चोटिल करने की कोशिश की.

Young woman falls from Gaula bridge
हल्द्वानी गौला पुल से नीचे गिरी युवती, गंभीर घायल (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 6, 2026 at 8:38 PM IST

2 Min Read
हल्द्वानी: नैनीताल के हल्द्वानी में गौला पुल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक युवती ने अचानक गौला पुल से संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे गिर गई. हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. सूचना पर बनभूलपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया. हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

एनएच 109 स्थित गौला पुल से गिरकर एक युवती संदिग्ध परिस्थितियों में हादसे का शिकार हो गई. हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को लगी तो हड़कंप मच गया. आनन-फानन में बनभूलपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को बेहोशी की हालत में स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भिजवाया. हादसे के बाद गौला नदी पुल में लोगों का जमावड़ा लग गया. पुलिस जांच में युवती की पहचान की गई है.

पुलिस जांच में प्रकाश में आया कि युवती स्कूटी से गौला पुल तक पहुंची थी. इसी दौरान एसके मार्केट से स्कूटी सवार एक युवक उसका पीछा करते हुए पुल तक पहुंचा. लेकिन युवक के युवती तक पहुंचने से पहले ही युवती पुल से नीचे गिर गई.

युवक और युवती के परिजनों ने पुलिस को बताया कि युवती लंबे समय से बीमार रहती है और उसका घरेलू और चिकित्सकीय उपचार चल रहा है. परिजनों के अनुसार, पूर्व में भी वह अचानक तबीयत बिगड़ने पर खुद को चोट पहुंचाने वाली हरकतें कर चुकी है. कभी पानी की टंकी पर चढ़ जाना तो कभी नाले में कूद जाना. फिलहाल पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है. युवती का अस्पताल में उपचार जारी है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

एसपी सीटी मनोज कत्याल ने बताया कि शाम को एक युवती ने पुल से कूदकर खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की. युवती को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पूछताछ में परिजनों ने बताया कि वह लंबे समय से बीमार चल रही है. पूर्व में भी इस तरह की हरकतें कर चुकी है. मामले की जांच की जा रही है.

