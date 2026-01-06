ETV Bharat / state

हल्द्वानी गौला पुल से नीचे गिरी युवती, गंभीर घायल, सामने आया कारण

हल्द्वानी: नैनीताल के हल्द्वानी में गौला पुल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक युवती ने अचानक गौला पुल से संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे गिर गई. हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. सूचना पर बनभूलपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया. हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

एनएच 109 स्थित गौला पुल से गिरकर एक युवती संदिग्ध परिस्थितियों में हादसे का शिकार हो गई. हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को लगी तो हड़कंप मच गया. आनन-फानन में बनभूलपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को बेहोशी की हालत में स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भिजवाया. हादसे के बाद गौला नदी पुल में लोगों का जमावड़ा लग गया. पुलिस जांच में युवती की पहचान की गई है.

पुलिस जांच में प्रकाश में आया कि युवती स्कूटी से गौला पुल तक पहुंची थी. इसी दौरान एसके मार्केट से स्कूटी सवार एक युवक उसका पीछा करते हुए पुल तक पहुंचा. लेकिन युवक के युवती तक पहुंचने से पहले ही युवती पुल से नीचे गिर गई.