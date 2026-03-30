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कोरबा में लड़की पर 5 लड़कों ने किया हमला, गंभीर हालत में पहुंचाया गया अस्पताल

जख्मी लड़की के गले पर चाकू के गंभीर चोट आए हैं. लड़की लिखकर अपना बयान दे रही है.

Girl attacked with knife by 5 boys
गंभीर हालत में पहुंचाया गया अस्पताल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 30, 2026 at 9:44 PM IST

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कोरबा: जिले में एक के बाद एक चाकूबाजी की घटनाओं ने पुलिस की नींद उड़ा दी है. 2 दिन पहले पंप हाउस में दिनदहाड़े एक युवती के पीठ में चाकू घोंपकर बदमाश कार से फरार हो गए थे. इसका कोई सुराग पुलिस को अबतक नहीं मिला है. इसी बीच सोमवार को उरगा थाना क्षेत्र के जुनवानी में दिनदहाड़े तकरीबन 2:30 बजे एक किशोरी के गर्दन पर 5 बदमाशों ने चाकू से वार कर दिया है. घटनाक्रम में पीड़िता और पांचों आरोपी सभी नाबालिग हैं. पुलिस ने बताया कि पूरा मामला प्रेस प्रसंग से जुड़ा हुआ है.

पांच लड़कों ने चाकू से किया लड़की पर हमला

उरगा थाना क्षेत्र में इस घटना को अंजाम देने वाले तीन नाबालिगों को पुलिस ने पकड़ लिया है. जबकि दो अब भी फरार हैं. किशोरी का इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जारी है. जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है. पीड़िता की उम्र लगभग 15 वर्ष है. किशोरी की हालत नाजुक है, गर्दन पर चाकू से हुए हमले के कारण वह बोल नहीं पा रही है. लेकिन उसने लिखकर आरोपियों के नाम बताए हैं. जिससे पुलिस को अहम सुराग मिले हैं. पुलिस की प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि आरोपी युवती को पहले से जानता थे.

गंभीर हालत में पहुंचाया गया अस्पताल (ETV Bharat)

सोशल मीडिया के जरिये हुई थी पहचान

पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिये पांचों आरोपियों में से एक मुख्य आरोपी की पीड़िता से बात होती थी. व्हाट्सएप पर किए गए पर्सनल मैसेज को नजरअंदाज किए जाने पर इस घटना को अंजाम दिए जाने की बातें फिलहाल सामने आई हैं. हालांकि विस्तृत जानकारी पुलिस की जांच पूरी हो जाने पर सामने आएगी.

बीच रास्ते में रोककर किया हमला

जानकारी के अनुसार सोमवार को दोपहर में किशोरी अपने घर की ओर जा रही थी. तभी रास्ते में बाइक सवार 5 नाबालिग लड़कों ने उसे घेर लिया और चाकू से हमला कर दिया. आरोपियों ने सीधे उसके गले पर चाकू से वार किया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ी. गंभीरत मामले में तहसीलदार द्वारा किशोरी का बयान दर्ज किया गया है. घटना की सूचना मिलते ही कोरबा सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उरगा थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है. इलाके में दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने इलाके में दहशत का माहौल है.


तीन आरोपियों को पकड़ा, दो की तलाश जारी

चाकूबाजी की घटना के बाद कोरबा सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि उरगा थाना क्षेत्र में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ चाकू से हमला करने की घटना हुई है. घटना में पीड़िता के गले पर गंभीर वार किया गया. जिसे तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. पीड़िता के पिता के कथन के आधार पर हत्या का प्रयास में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण में विधिवत जांच प्रारंभ की गई है. प्रकरण में कुल 05 आरोपियों की संलिप्तता पाई गई है. जिनमें से 3 नाबालिग हिरासत में लिए गए हैं. फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

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