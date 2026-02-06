बरेली में शादी समारोह में हाई वोल्टेज ड्रामा; पुलिस के साथ सात फेरे रुकवाने पहुंची युवती, बोली- मुझे धोखा दिया जा रहा
युवती का दावा-पिछले 9 साल से हैं दूल्हे के साथ संबंध, रेप का केस भी कोर्ट में विचाराधीन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 6, 2026 at 10:07 AM IST
बरेली: शहर के प्रेमनगर क्षेत्र स्थित एक मैरिज हॉल में गुरुवार देर रात उस समय अफरातफरी मच गई, जब रामपुर की एक युवती अपने परिजनों और पुलिस के साथ चल रही शादी रुकवाने पहुंच गई. युवती ने कहा कि शादी कर रहे युवक के साथ उसके पिछले 9 साल से संबंध हैं. उसने युवक पर दुष्कर्म का केस भी दर्ज कराया है. मामला कोर्ट में चल रहा है. युवती ने युवक पर धोखा देने का आरोप लगाया. कुछ ही देर में शादी समारोह हाई वोल्टेज ड्रामा में बदल गया. हालांकि, शादी नहीं रुकी और पुलिस युवती को वहां से ले गई.
युवती ने शादी कर रहे युवक पर गंभीर आरोप लगाए. कहा कि करीब नौ वर्षों से उसका युवक के साथ रिश्ता रहा है. युवक उस रिश्ते को छिपाकर दूसरी शादी कर रहा है. युवती ने आरोप लगाए कि युवक ने शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए. जब परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो युवक ने अपनी बहन की शादी के बाद विवाह करने का भरोसा दिलाया.
युवती का कहना था कि इसी दौरान युवक को सरकारी नौकरी मिल गई. नौकरी लगते ही उसके व्यवहार में बदलाव आ गया और उसने शादी के बदले 20 लाख रुपये नकद और एक कार की मांग रख दी. मांग पूरी न होने पर आरोपी ने रिश्ता तोड़ दिया. युवती ने बताया कि फरवरी 2025 में उसने युवक के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था, जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है.
कहना था कि मुकदमे के बावजूद युवक दूसरी युवती से विवाह कर रहा था. वहीं, लड़के पक्ष ने पुलिस के सामने दावा किया कि न्यायालय ने मामले को गलत मानते हुए युवक को सही पाया है. परिजनों का यह भी कहना है कि युवक एक वर्ष पूर्व ही दुल्हन से कोर्ट मैरिज कर चुका है. इस दौरान युवक के मामा ने युवती के आरोपों को निराधार बताया.
शादी समारोह में स्थिति बिगड़ती देख मौके पर दो पीआरबी वाहन तैनात किए गए. काफी देर बाद चौकी इंचार्ज शिवम मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों की बात सुनी. उच्चाधिकारियों से वार्ता के बाद युवती को वहां से हटाने का निर्णय लिया गया. युवती पुलिस से छूटकर सड़क पर बैठ गई, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे उठाकर गाड़ी में बैठा लिया और थाने ले गए.
