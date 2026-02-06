ETV Bharat / state

बरेली में शादी समारोह में हाई वोल्टेज ड्रामा; पुलिस के साथ सात फेरे रुकवाने पहुंची युवती, बोली- मुझे धोखा दिया जा रहा

बरेली: शहर के प्रेमनगर क्षेत्र स्थित एक मैरिज हॉल में गुरुवार देर रात उस समय अफरातफरी मच गई, जब रामपुर की एक युवती अपने परिजनों और पुलिस के साथ चल रही शादी रुकवाने पहुंच गई. युवती ने कहा कि शादी कर रहे युवक के साथ उसके पिछले 9 साल से संबंध हैं. उसने युवक पर दुष्कर्म का केस भी दर्ज कराया है. मामला कोर्ट में चल रहा है. युवती ने युवक पर धोखा देने का आरोप लगाया. कुछ ही देर में शादी समारोह हाई वोल्टेज ड्रामा में बदल गया. हालांकि, शादी नहीं रुकी और पुलिस युवती को वहां से ले गई.

युवती ने शादी कर रहे युवक पर गंभीर आरोप लगाए. कहा कि करीब नौ वर्षों से उसका युवक के साथ रिश्ता रहा है. युवक उस रिश्ते को छिपाकर दूसरी शादी कर रहा है. युवती ने आरोप लगाए कि युवक ने शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए. जब परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो युवक ने अपनी बहन की शादी के बाद विवाह करने का भरोसा दिलाया.

युवती का कहना था कि इसी दौरान युवक को सरकारी नौकरी मिल गई. नौकरी लगते ही उसके व्यवहार में बदलाव आ गया और उसने शादी के बदले 20 लाख रुपये नकद और एक कार की मांग रख दी. मांग पूरी न होने पर आरोपी ने रिश्ता तोड़ दिया. युवती ने बताया कि फरवरी 2025 में उसने युवक के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था, जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है.