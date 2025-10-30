ETV Bharat / state

करनाल में हनीट्रैप का भंडाफोड़, फर्जी रेप केस में फंसाने वाली आरोपी लड़की गिरफ्तार, 5 लाख की मांगी थी रिश्वत

करनालः हरियाणा के करनाल के असंध में फार्मिस्ट दुकान के ऊपर काम करने वाली लड़की ने सचिन मलिक को रेप केस में फंसाया था. 5 लाख की मांग की गई, जिसमें 30000 रुपये की वसूली कर चुकी थी. 20000 रुपये की वसूली करते हुए आरोपी रंगे हाथ गिरफ्तार हो गई. यह मामला करनाल के असंध कस्बे का है, जहां एक फार्मासिस्ट दुकान के ऊपर काम करने वाली लड़की ने ही दुकान के मालिक को रेप केस में फंसा कर पैसे ऐंठने का काम किया है.

मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ने की कार्रवाई: डीएसपी गोरखपाल राणा के नेतृत्व में एक रेड करते हुए पुलिस ने आरोपी लकड़ी को रंगे हाथ पकड़ा है, जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी गई है. डीएसपी गोरखपाल राणा ने बताया कि सचिन नाम का एक व्यक्ति एक निजी अस्पताल में फार्मेस्ट है. लड़की सचिन के पास दो तीन महीने से काम कर रही थी, जिसने फर्मिस्ट सचिन मलिक को रेप के मामले में फसाने को लेकर पांच लाख रुपये की डिमांड की. इसमें से 30 हजार पहले ले लिए थी और 20 हजार रुपए लेते पुलिस टीम ने एसडीएम ऑफिस के साइड वाली गली में रंगे हाथों पकड़ लिया. मौके पर बीडीपीओ प्रशांत कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था.