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बिहार में कमला नदी में धंसान गिरने से बच्ची और एक महिला की मौत, दो घायल

मधुबनी में बच्ची और एक महिला की मौत ( ETV Bharat )

मधुबनी: बिहार के मधुबनी से दर्दनाक खबर आई है. यहां कमला नदी में धंसान गिरने से एक बच्ची और एक महिला की मौत हो गई. वहीं घटना में दो महिलाएं भी घायल हुईं हैं. घटना बाबूबरही थाना क्षेत्र के बेला बक्शाही टोल की है.

बच्ची समेत महिला की मौके पर ही मौत