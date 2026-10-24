बिहार में कमला नदी में धंसान गिरने से बच्ची और एक महिला की मौत, दो घायल
कमला नदी में नहाने के दौरान छलांग लगाने के क्रम में धंसान गिर गया,जिसमे दबकर बच्ची समेत महिला मौत हो गई. रिपोर्ट-राज कुमार झा
Published : October 24, 2026 at 8:45 PM IST
मधुबनी: बिहार के मधुबनी से दर्दनाक खबर आई है. यहां कमला नदी में धंसान गिरने से एक बच्ची और एक महिला की मौत हो गई. वहीं घटना में दो महिलाएं भी घायल हुईं हैं. घटना बाबूबरही थाना क्षेत्र के बेला बक्शाही टोल की है.
बच्ची समेत महिला की मौके पर ही मौत
घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गयी. बताया जा रहा है कि बेला बक्शाही टोल में महिलाएं कमला नदी में नहा रही थीं. इसी दौरान नदी में ऊपर से छलांग लगाने के क्रम में अचानक धंसान गिर गया. इसमें दबने से एक बच्ची समेत एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई.
घायलों का इलाज जारी
मृतक महिला की पहचान 42 वर्षीय ललिता देवी की और बच्ची की पहचान आठ वर्षीय ज्योति कुमारी के रूप में हुई है. वहीं हादसे में संगीता देवी नामक महिला और एक अन्य महिला घायल हो गई. घायल संगीता देवी को इलाज के लिए बाबूबरही पीएचसी लाया गया, जबकि दूसरी घायल महिला को एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है.
शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया
वहीं घटना की जानकारी मिलते ही बाबूबरही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया. पुलिस ने जरुरी कार्रवाई के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है.वहीं हादसे के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. वहीं गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है.
घायलों का इलाज जारी
वहीं घटना को लेकर बाबू बरही थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कमला नदी पर धंसान गिरने से एक बच्ची और एक महिला की मौत होने की सूचना मिली थी. सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज गया है. शवों को सदर अस्पताल मधुबनी भेजा गया है और घायलों का इलाज किया जा रहा है.
"कमला नदी पर धंसान गिरने से एक बच्ची और एक महिला की मौत होने की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शवों को सदर अस्पताल मधुबनी भेजा गया है और घायलों का इलाज भी जारी है."- राहुल कुमार, थाना अध्यक्ष
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