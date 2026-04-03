शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, शिकायत के बाद पड़ताल में जुटी पुलिस
एक युवती ने युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाने के बाद पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 3, 2026 at 3:06 PM IST
पिथौरागढ़: सीमांत जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ के बेरीनाग में एक युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. युवक के शादी करने से मना करने पर युवती ने अपनी जान देने की कोशिश की. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
बेरीनाग नगरपालिका के वार्ड में एक युवती ने कांडा क्षेत्र के एक युवक पर शादी झांसा देकर पिछले सात माह से जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है. युवती का आरोप है कि युवक उसे हमेशा शादी का झांसा दिया करता था, लेकिन जब उसने शादी करने की बात की तो युवक टालमटोल करने लगा. दबाव देने पर युवक ने शादी से साफ इनकार कर दिया. जिसके बाद युवती ने हाथ के नश भी काटने की कोशिश की. लेकिन परिजनों ने युवती को सीएचसी बेरीनाग पहुंचाया, जहां युवती का प्राथमिक उपचार करने के बाद घर भेज दिया गया.
वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. युवक वर्तमान में टैक्सी चालक का काम करता है. वरिष्ठ उप निरीक्षक हरीश कोरंगा ने कहा कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. उप निरीक्षक सुशीला के द्वारा जांच की जा रही है जांच कर अग्रिम कार्रवाई कर युवक की गिरफ्तारी की जाएगी.
महिला पहाड़ी से गिरने से घायल: पिथौरागढ़ के दिविरी भनार गांव में घास काटते समय एक महिला पहाड़ी से गिरकर घायल हो गई. लहुलुहान हालत में भी महिला पीठ में घास लेकर करीब तीन किमी पैदल चलकर घर पहुंची. जिसके बाद परिजन महिला को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे. गौर हो कि जिला मुख्यालय से लगे दिविरी भनार गांव 55 वर्षीय चन्दा देवी पत्नी धन सिंह घास काटने जंगल गई, उनके बेटे खड़क सिंह ने बताया कि घास काटते समय अचानक पहाड़ी से अनियंत्रित होकर चंद्रा देवी नीचे गिर गई. महिला के घर पहुंचने के बाद घटना की सारी जानकारी दी. आनन-फानन में महिला को हॉस्पिटल ले जाया गया. जहां इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों ने महिला का इलाज शुरू किया. बताया कि महिला के मुंह, हाथ कमर में चोटें आई हैं, महिला का उपचार जारी है.
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