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शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, शिकायत के बाद पड़ताल में जुटी पुलिस

पिथौरागढ़: सीमांत जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ के बेरीनाग में एक युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. युवक के शादी करने से मना करने पर युवती ने अपनी जान देने की कोशिश की. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

बेरीनाग नगरपालिका के वार्ड में एक युवती ने कांडा क्षेत्र के एक युवक पर शादी झांसा देकर पिछले सात माह से जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है. युवती का आरोप है कि युवक उसे हमेशा शादी का झांसा दिया करता था, लेकिन जब उसने शादी करने की बात की तो युवक टालमटोल करने लगा. दबाव देने पर युवक ने शादी से साफ इनकार कर दिया. जिसके बाद युवती ने हाथ के नश भी काटने की कोशिश की. लेकिन परिजनों ने युवती को सीएचसी बेरीनाग पहुंचाया, जहां युवती का प्राथमिक उपचार करने के बाद घर भेज दिया गया.

वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. युवक वर्तमान में टैक्सी चालक का काम करता है. वरिष्ठ उप निरीक्षक हरीश कोरंगा ने कहा कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. उप निरीक्षक सुशीला के द्वारा जांच की जा रही है जांच कर अग्रिम कार्रवाई कर युवक की गिरफ्तारी की जाएगी.