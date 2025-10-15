ETV Bharat / state

NGO डायरेक्टर पर युवती ने लगाए यौन शोषण सहित गंभीर आरोप, दर्ज कराया मामला

जिला पुलिस अधीक्षक का कार्यालय ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी : एक एनजीओ में कार्यरत युवती ने संस्था के निदेशक पर यौन शोषण, धमकी, जबरन इस्तीफा दिलवाने और सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. युवती ने 13 अक्टूबर को महिला थाना बूंदी पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई. सहायक उप निरीक्षक गीता जागिड़ को मामले की जांच सौंपी गई है. महिला थानाधिकारी यशोराज मीणा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. आरोपों की सत्यता की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. थानाधिकारी ने बताया कि रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि उसने जून 2024 में एक संस्था में कार्य शुरू किया था. शुरुआत में कार्य वातावरण सामान्य था, लेकिन कुछ माह बाद निदेशक का व्यवहार बदलने लगा. पीड़िता का आरोप है कि उसकी सैलरी 25 हजार रुपए तय की गई थी, लेकिन निदेशक उसे शुरू में केवल 12 हजार रुपए ही देता था. शेष राशि खाते में डालकर वापस निकलवा ली जाती थी. इसी दौरान निदेशक ने उससे अनुचित व्यवहार शुरू कर दिया. आरोप है कि वह गलत मैसेज भेजने लगा, अनावश्यक व्यक्तिगत बातें करने लगा और धीरे-धीरे रात में रुकने का दबाव बनाने लगा.