NGO डायरेक्टर पर युवती ने लगाए यौन शोषण सहित गंभीर आरोप, दर्ज कराया मामला

बूंदी में एक युवती ने एनजीओ के निदेशक पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है.

जिला पुलिस अधीक्षक का कार्यालय
जिला पुलिस अधीक्षक का कार्यालय (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 15, 2025 at 8:56 AM IST

बूंदी : एक एनजीओ में कार्यरत युवती ने संस्था के निदेशक पर यौन शोषण, धमकी, जबरन इस्तीफा दिलवाने और सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. युवती ने 13 अक्टूबर को महिला थाना बूंदी पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई. सहायक उप निरीक्षक गीता जागिड़ को मामले की जांच सौंपी गई है. महिला थानाधिकारी यशोराज मीणा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. आरोपों की सत्यता की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

थानाधिकारी ने बताया कि रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि उसने जून 2024 में एक संस्था में कार्य शुरू किया था. शुरुआत में कार्य वातावरण सामान्य था, लेकिन कुछ माह बाद निदेशक का व्यवहार बदलने लगा. पीड़िता का आरोप है कि उसकी सैलरी 25 हजार रुपए तय की गई थी, लेकिन निदेशक उसे शुरू में केवल 12 हजार रुपए ही देता था. शेष राशि खाते में डालकर वापस निकलवा ली जाती थी. इसी दौरान निदेशक ने उससे अनुचित व्यवहार शुरू कर दिया. आरोप है कि वह गलत मैसेज भेजने लगा, अनावश्यक व्यक्तिगत बातें करने लगा और धीरे-धीरे रात में रुकने का दबाव बनाने लगा.

हाथ पकड़ने और जबरदस्ती करने की कोशिश की : पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि जैसे-जैसे उसने विरोध किया, वैसे-वैसे उसके प्रति काम का दबाव और मानसिक प्रताड़ना बढ़ा दी गई. उसे 10 से 12 घंटे तक काम करवाया जाने लगा. मना करने पर लगातार डांट-फटकार और अपमानजनक व्यवहार किया जाता था. आरोप है कि कई बार कार्यालय में अकेला पाकर निदेशक ने हाथ पकड़ने और जबरदस्ती करने की कोशिश की. पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि इन सभी घटनाओं की रिकॉर्डिंग और मैसेज उसके पास सबूत के रूप में मौजूद हैं, जिन्हें उसने सुरक्षित रखा है.

सबूत मिटवाने का आरोप : रिपोर्ट में युवती ने बताया कि जब उसने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी अपनी एक सहकर्मी को दी तो उसने पहले तो उसके मोबाइल में मौजूद मैसेज और चैट देखे, लेकिन बाद में निदेशक के दबाव में आकर सारे सबूत डिलीट करवा दिए. पीड़िता का आरोप है कि 11 अक्टूबर 2025 को निदेशक ने उसे जयपुर चलने को कहा. मना करने पर उसकी सहकर्मी युवती ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और दोनों ने उसे और उसके परिवार को बर्बाद करने की धमकी दी. इसके बाद उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की. इसके बाद दोनों ने जबरन उससे इस्तीफा लिखवाया (रिजाइन) और कार्यालय से निकाल दिया.

