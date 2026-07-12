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सोशल मीडिया की दोस्ती बनी परेशानी, युवती ने युवक पर पीछा करने और उत्पीड़न का लगाया आरोप, मुकदमा दर्ज

अस्पताल कर्मी युवती ने युवक पर पीछा करने, बार-बार फोन कर परेशान करने और कार्यस्थल तक पहुंचकर उत्पीड़न करने का गंभीर आरोप लगाया है.

harassment Case
सांकेतिक तस्वीर (Photo-IANS)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 12, 2026 at 1:41 PM IST

3 Min Read
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रुद्रपुर: कोतवाली क्षेत्र में एक अस्पताल कर्मी युवती द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से बने परिचित युवक पर लगातार पीछा करने और उत्पीड़न करने का आरोप लगाए जाने का मामला सामने आया है. पीड़िता की लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. महिला सुरक्षा से जुड़े इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है.

पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, सितारगंज निवासी युवती ने कहा कि पिछले तीन वर्षों से वो रुद्रपुर स्थित एक अस्पताल में कार्यरत हैं. उन्होंने बताया कि करीब पांच-छह वर्ष पहले उसकी पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से सितारगंज निवासी एक युवक से हुई थी. सोशल मीडिया पर बातचीत के बाद दोनों के बीच फोन पर भी संपर्क बना रहा. तहरीर में उल्लेख किया गया है कि आरोपी उनके घर से कुछ दूरी पर ही रहता है.

पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. यह मामला महिला अपराध से जुड़ा होने के कारण पुलिस प्रत्येक तथ्य की बारीकी से जांच कर रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखी जा रही है. जांच में जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच में जुटी हुई है.
-सुखवंत सिंह, एसएसआई, रुद्रपुर कोतवाली-

पीड़िता का कहना है कि करीब दो वर्ष पहले उसने युवक से बातचीत पूरी तरह बंद कर दी थी और स्पष्ट रूप से फोन न करने के लिए मना कर दिया था. इसके बावजूद आरोपी लगातार उसे फोन कर परेशान करता रहा. आरोप है कि इसके बाद भी युवक ने अपनी हरकतें बंद नहीं की और लगातार उनका पीछा करने लगा और अस्पताल तक पहुंचने लगा. युवती ने पुलिस से मामले में सख्त एक्शन लेने की मांग की.

संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी लापता: रुद्रपुर में कोचिंग पढ़ने गई 14 वर्षीय किशोरी के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है. निर्धारित समय पर घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस से शिकायत की. तहरीर के आधार पर रुद्रपुर पुलिस ने किशोरी की गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर किशोरी की तलाश में जुटी हुई है.

रुद्रपुर कोतवाली के एसएसआई सुखवंत सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर किशोरी की गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है. पुलिस टीमों को तत्काल उसकी तलाश में लगाया गया है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोचिंग से निकलने के बाद किशोरी किस दिशा में गई थी.

इसके अलावा मोबाइल फोन से जुड़े उपलब्ध तकनीकी इनपुट और लोकेशन की भी जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि पुलिस हर पहलू पर गंभीरता से जांच कर रही है और सभी संभावित स्थानों पर तलाश जारी है. अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही किशोरी को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द करने का प्रयास किया जा रहा है.

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