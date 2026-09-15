ट्रेन से बच्ची का अपहरण कर रेप, सतना रेलवे स्टेशन पर छोड़कर भागा, 6 दिन बाद आरोपी गिरफ्तार
प्रयागराज जीआरपी ने ललितपुर से गिरफ्तार किया, जेल भेजा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 9:49 AM IST|
Updated : September 15, 2026 at 10:38 AM IST
मिर्जापुर/सहारनपुर: जनपद की रहने वाली नौ वर्षीय बच्ची का प्रयागराज रेलवे स्टेशन से कुरकुरे दिलाने के बहाने अपहरण कर दुष्कर्म कर सतना रेलवे स्टेशन पर बच्ची को छोड़कर फरार आरोपी को प्रयागराज जीआरपी ने ललितपुर से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपित के खिलाफ जीआरपी ने दुष्कर्म, अपहरण व पाक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है. वहीं, सहारनपुर से पुलिस ने रेप का एक आरोपी गिरफ्तार किया है.
जानकारी के मुताबिक मिर्जापुर के मड़िहान थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला नौ वर्षीय बेटी और मुंह बोले भाई के साथ दिल्ली जाने के लिए घर से आठ सितंबर को मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पहुंची थी. रेलवे टिकट लेते समय अजनबी व्यक्ति से मुलाकात हुई उसने भी दिल्ली जाने और दिल्ली का टिकट लेने की बात कही. शाम छह बजे उधना स्पेशल 09032 ट्रेन के जनरल कोच में बेटी उसकी मां और मुंह बोले मामा संग अजनबी व्यक्ति भी सवार हो गया. अजनबी व्यक्ति ने बातचीत में महिला का विश्वास हासिल कर लिया. इसके बाद वह बच्ची को कुरकुरे दिलाने के बहाने प्रयागराज स्टेशन के प्लेटफार्म पर उतरा. फिर वह वापस नहीं लौटा जिसके बाद मां परेशान होकर जीआरपी को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था.
जीआरपी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी अजय कुमार मिर्जापुर जनपद के थाना ड्रमंडगंज क्षेत्र के चंद्रगढ़ मुड़ेल गांव का रहने वाला है. कुरकुरे दिलाने के बहाने प्रयागराज रेलवे स्टेशन से अपहरण कर प्रयागराज रेलवे स्टेशन से बच्ची को ई रिक्शा से छिवकी रेलवे स्टेशन ले गया.यहां एक रूम 300 रुपये में लेकर रात में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर वह डर गया किसी तरह बच्ची को साथ लेकर छिवकी रेलवे स्टेशन की ट्रेन में बैठकर सतना पहुंचा. वहां भी बच्ची की तबीयत उसको सही नहीं लगी तो आगे की यात्रा में डर सताने लगा. सतना रेलवे स्टेशन पर बच्ची को छोड़कर वह फरार हो गया.
सतना आरपीएफ और जीआरपी ने बच्ची को चाइल्ड लाइन टीम को सौंप दिया.बच्ची ने चाइल्ड लाइन सतना को आपबीती सुनाई.इसके बाद प्रयागराज जीआरपी को सतना चाइल्ड लाइन ने प्रयागराज जीआरपी को सूचना दी. प्रयागराज जीआरपी बच्ची को अपने साथ ले आई.बच्ची के बयान के आधार पर प्रयागराज जीआरपी ने दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए बच्ची का मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया.
सीओ जीआरपी प्रयागराज अरूण कुमार पाठक ने बताया कि पकड़ा गया आरोपित अजय कुमार के खिलाफ वर्ष 2022 में मानिकपुर में ट्रेन के अंदर तीन वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज है. बच्ची की मौत भी हो गई थी जिस मामले में जेल जा चुका है. 2026 में जमानत पर बाहर निकाला है इसके अलावा मिर्जापुर में इसके खिलाफ एक चोरी का भी मुकदमा दर्ज है.
बच्ची को 11 सितंबर को सतना में छोड़ने के बाद आरोपित लगातार ठिकाने बदलकर भाग रहा था. पुलिस टीम उसकी तलाश में लगी थी.14 सितंबर को ललितपुर रेलवे कालोनी के पास घेराबंदी कर अजय कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है
सहारनपुर में रेप का आरोपी गिरफ्तार
सहारनपुर के थाना मंडी इलाके में 13 सितंबर को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने वांछित आरोपी मो अफजल को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस अधीक्षक व्योम बिंदल का कहना है कि विधिक कार्रवाई का जा रही है.
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