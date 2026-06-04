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घबराए हुए हैं अखिलेश यादव, PDA का मतलब 'परिवार डेवलपमेंड एसोसिएशन सैफई खानदान' : गिरीश चंद्र यादव

मंत्री ने कहा कि विपक्ष केवल समाज को बांटने की राजनीति करता है, जनाधार खिसकता देख घबराए हुए हैं सपा मुखिया.

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मंत्री गिरीश का अखिलेश यादव पर करारा वार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 2:56 PM IST

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सुलतानपुर : जिले के नव नियुक्त प्रभारी मंत्री एवं उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चंद्र यादव गुरुवार को सुलतानपुर दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव घबराए हुए हैं और उन्हें जनता का समर्थन खिसकता दिखाई दे रहा है.

मंत्री गिरीश यादव ने कहा कि विपक्ष केवल समाज को बांटने की राजनीति करता है (Video Credit; ETV Bharat)

भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान गिरीश यादव ने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार विकास और सुशासन के एजेंडे पर काम कर रही है. भाजपा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंच रहा है, जिससे विपक्ष पूरी तरह बौखलाया हुआ है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास अब जनता के बीच जाने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है.

'PDA केवल राजनीतिक स्वार्थ का नारा'

मंत्री गिरीश यादव ने सपा के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) अभियान पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि पीडीए केवल राजनीतिक स्वार्थ का नारा है, साथ ही उन्होंने सपा के PDA को परिवार डेवलपमेंड एसोसिएशन सैफई खानदान बताया. इसके साथ ही कहा कि भाजपा सरकार बिना भेदभाव के समाज के हर वर्ग के लिए कार्य कर रही है. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजनाओं का लाभ गरीब, किसान, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक सभी को समान रूप से मिल रहा है.

'समाज को बांटने की राजनीति करता है विपक्ष'

मंत्री गिरीश यादव ने कहा कि विपक्ष केवल समाज को बांटने की राजनीति करता है, जबकि भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर काम कर रही है. प्रदेश की जनता अब विकास चाहती है और जातीय राजनीति को नकार चुकी है. प्रभारी मंत्री ने जिले में चल रहे विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने की बात कही. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन है.

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