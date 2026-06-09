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अधिक मास में गिरिराज पूजा और परिक्रमा का विशेष महत्व, दान-पुण्य से मिलता है अक्षय फल

पंडित मुद्गल ने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण ने गिरिराज महाराज को अपना स्वरूप माना है.

CM Bhajanlal during the Giriraj Maharaj Parikrama
गिरिराज महाराज की परिक्रमा के दौरान सीएम भजनलाल (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 9, 2026 at 3:40 PM IST

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भरतपुर: अधिक मास (पुरुषोत्तम मास) को सनातन परंपरा में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है. इस वर्ष अधिक मास ज्येष्ठ माह में पड़ रहा है. धार्मिक मान्यता है कि इस मास में भगवान विष्णु, श्रीकृष्ण और गिरिराज महाराज की पूजा-अर्चना, परिक्रमा, दान-पुण्य और नाम-स्मरण करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है.

पंडित मनु मुद्गल ने बताया कि अधिक मास की गणना सौर और चंद्र पंचांग के विशेष संयोग से होती है. जब दो अमावस्याओं के बीच सूर्य की संक्रांति नहीं होती और सूर्य एक ही राशि में बने रहते हैं, तब अधिक मास का योग बनता है. सामान्यतः यह लगभग साढ़े तीन वर्ष में एक बार आता है. यह कभी वैशाख, कभी ज्येष्ठ, श्रावण या कार्तिक मास में भी पड़ सकता है. उन्होंने बताया कि इस मास को स्वयं भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम मास नाम प्रदान किया था. धार्मिक ग्रंथों में इस महीने को भगवान की विशेष आराधना, भक्ति, सेवा और दान के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है. विशेष रूप से श्रीकृष्ण, राधा-कृष्ण, वृंदावन और गिरिराज महाराज की पूजा का इस दौरान विशेष महत्व बताया गया है.

अधिक मास में किए जाने वाले धार्मिक कर्म (ETV Bharat Bharatpur)

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गिरिराज पूजा का विशेष विधान: पंडित मुद्गल ने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण ने गिरिराज महाराज को अपना स्वरूप माना है. इसलिए अधिक मास में गिरिराज जी की पूजा और परिक्रमा का विशेष विधान है. इस दौरान पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, जिसमें दूध, दही, शहद सहित अन्य पवित्र द्रव्यों का उपयोग होता है. इसके साथ ही गुलाब, मोगरा जैसे सुगंधित पुष्पों तथा इत्र-फुलेल से भव्य श्रृंगार किया जाता है. उन्होंने बताया कि मान्यता है कि अधिक मास में गिरिराज महाराज की पूजा और परिक्रमा करने से विशेष पुण्य फल, कल्याण और मोक्ष की प्राप्ति होती है.

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84 कोस परिक्रमा और चार धाम: पंडित मुद्गल ने बताया कि धार्मिक मान्यता के अनुसार जब भगवान श्रीकृष्ण के माता-पिता ने उन्हें 84 कोस तीर्थ यात्रा और चार धामों के दर्शन कराने की इच्छा व्यक्त की, तब भगवान श्रीकृष्ण ने सभी प्रमुख तीर्थों और देवताओं को ब्रज मंडल में स्थापित कर दिया. इसी कारण ब्रज क्षेत्र और गिरिराज परिक्रमा को विशेष आध्यात्मिक महत्व प्राप्त हुआ.

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दान-पुण्य और सेवा का बढ़ जाता है महत्व: पंडित मुद्गल ने बताया कि अधिक मास में दान-पुण्य का महत्व कई गुना बढ़ जाता है. विशेष रूप से गर्मी के मौसम को देखते हुए शीतल जल की प्याऊ लगाना, शरबत वितरण करना, जरूरतमंदों को फल देना और भूखे-प्यासे लोगों की सेवा करना श्रेष्ठ पुण्य कार्य माना गया है. उन्होंने बताया कि खरबूजा, तरबूज, केला जैसे शीतल तासीर वाले फलों का भगवान को भोग लगाने के बाद वितरण करना पुण्यदायी माना जाता है. इसके अलावा सत्तू, भुने चने, जौ और गेहूं से बने शीतल खाद्य पदार्थों का भी विशेष महत्व है. उन्होंने कहा कि कलियुग में भगवान का नाम-स्मरण सबसे सरल साधना माना गया है. अधिक मास में भजन, कीर्तन, जप, तप, परिक्रमा और सेवा कार्य करने से आध्यात्मिक उन्नति के साथ मानसिक शांति और स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता है.

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अधिक मास का योग
गिरिराज जी की पूजा और परिक्रमा
GIRIRAJ PARIKRAMA DURING ADHIK MAAS

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