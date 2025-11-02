ETV Bharat / state

'छी..छी..छी लंगूर की तरह कूदकर..' राहुल गांधी के मछली पकड़ने पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान

राहुल गांधी के मछली पकड़ने पर गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया. कहा कि लंगूर की तरह कूदकर क्या दिखाना चाहते हैं.

Giriraj Singh
गिरिराज सिंह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 2, 2025 at 8:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बेगूसराय: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहलु गांधी के मछली पकड़ने पर बड़ा बयान दिया. मंत्री ने राहुल गांधी को फर्जी बताया. मीडिया से बात करते हुए रांहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. कहा कि राहुल गांधी लोकप्रियता बटोरने की कोशिश कर रहे हैं.

जिसके पैर फटे वही जाने पीर पराई: गिरिराजा सिंह ने छी..छी करते हुए कहा कि अगर गरीबों का दर्द जानना है तो स्थानीय स्तर पर जाना होता है. गिरिराज सिंह ने दोहा बोलते हुए कहा कि जिसके पैर फटे वही जाने पीर पराई. यानि जिसे अपना दुख है, वही दूसरे का दुख समझ सकता है.

गिरिराज सिंह (ETV Bharat)

गजब का सीन दिखाया: गिरिराज सिंह ने कहा कि लंगूर की तरह कूदने से गरीबों का दर्द नहीं जाना जा सकता है. कटिहार मामले पर कहा कि वहां मखाना के खेत में मोजा पहनकर कूद गए. इससे साफ जाहिर है कि उन्हें लगता है, उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, लेकिन यहां तो गजब का सीन दिखाया जा रहा है.

लंगूर की तरह कूद रहे: गिरिराज सिंह ने कहा कि समझ नहीं आ रहा है कि कौन से निषाद भाई का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं. सबलोग देख रहा है कि लंगूर की तरह कूद रहे हैं और पहले से जाल में रखी मछली निकाल रहे हैं. ऐसा काम जाली आदमी ही कर सकता है.

"मुझे खुशी है कि वोट के लिए राहुल गांदी ने बेगूसराय में सर्कस का खेल दिखाया. जाली आदमी लंगूर की तरह पानी में कूद गए और जाल में पहले से रखी गयी मछली को उठाकर लोगों का मजाक बनाते हैं." -गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार

क्या है मामला: राहुल गांधी बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान मुकेश सहनी के साथ तालाब में छलांग लगाते हुए मछली पकड़ी. इस दौरान साथ में कई मछुआरे और अन्य नेता मौजूद रहे. राहुल गांधी तालाब में तैराकी भी करते नजर आए.

ये भी पढ़ें: मछली पकड़ने तालाब में कूद पड़े राहुल गांधी, देखें VIDEO

TAGGED:

RAHUL GANDHI FISHING
GIRIRAJ SINGH
गिरिराज सिंह
राहुल गांधी
BIHAR ELECTION 2025
GIRIRAJ SINGH ON RAHUL GANDHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छठ के लिए लौटे लोग क्या वोटिंग तक रुकेंगे, जानिए क्या है राजनीतिक दलों का 'माइग्रेंट प्लान'

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उत्साहित कश्मीरी पंडित, वोट को बताया लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत

खेसारी लाल यादव से मैथिली ठाकुर तक, कौन से सितारे बिहार के सियासी रण में आगे?

बेटा-बेटी-बहू, समधन और भांजा.. रिश्तेदार बनेंगे विधायक! बिहार चुनाव में परिवारवाद की भरमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.