'छी..छी..छी लंगूर की तरह कूदकर..' राहुल गांधी के मछली पकड़ने पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान

गिरिराज सिंह

बेगूसराय: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहलु गांधी के मछली पकड़ने पर बड़ा बयान दिया. मंत्री ने राहुल गांधी को फर्जी बताया. मीडिया से बात करते हुए रांहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. कहा कि राहुल गांधी लोकप्रियता बटोरने की कोशिश कर रहे हैं. जिसके पैर फटे वही जाने पीर पराई: गिरिराजा सिंह ने छी..छी करते हुए कहा कि अगर गरीबों का दर्द जानना है तो स्थानीय स्तर पर जाना होता है. गिरिराज सिंह ने दोहा बोलते हुए कहा कि जिसके पैर फटे वही जाने पीर पराई. यानि जिसे अपना दुख है, वही दूसरे का दुख समझ सकता है. गिरिराज सिंह (ETV Bharat) गजब का सीन दिखाया: गिरिराज सिंह ने कहा कि लंगूर की तरह कूदने से गरीबों का दर्द नहीं जाना जा सकता है. कटिहार मामले पर कहा कि वहां मखाना के खेत में मोजा पहनकर कूद गए. इससे साफ जाहिर है कि उन्हें लगता है, उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, लेकिन यहां तो गजब का सीन दिखाया जा रहा है.