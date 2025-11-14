ETV Bharat / state

महागठबंधन धड़ाम! गिरिराज सिंह बोले- लालू, राहुल और तेजस्वी जेल, बेल और जंगलराज के प्रतीक

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान जो रूझान आए हैं उसमें NDA की भारी जीत दिख रही है. इस जीत से उत्साहिस केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार की जनता ने स्पष्ट रूप से “जेल-बेल, भ्रष्टाचार और जंगलराज” को नकारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अमन-चैन और विकास के लिए वोट दिया है.

“एक तरफ जंगलराज के प्रतीक, दूसरी तरफ मोदी-नीतीश का नेतृत्व”: शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा, “एक तरफ लालू यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का नेतृत्व है – जो जेल, बेल, भ्रष्टाचार, जंगलराज और लूट के प्रतीक हैं. दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नेतृत्व है. बिहार की जनता ने अमन-चैन, शांति और विकास के लिए वोट दिया है.”

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, “आज का युवा शायद जंगलराज के उन काले दिनों को नहीं देख पाया हो, लेकिन बुजुर्गों ने लालू-राबड़ी राज के अपहरण, हत्या और अराजकता के दिन देखे हैं. यह जीत उन बुजुर्गों की भी है, जिन्होंने आने वाली पीढ़ी को फिर से उस अंधेरे में नहीं धकेलने का फैसला किया है.”

NDA की बंपर जीत: गिरिराज सिंह ने दावा किया कि मतगणना शुरू होते ही परिणाम साफ हो गया. उन्होंने कहा, “NDA न सिर्फ सरकार बना रही है, बल्कि भारी बहुमत के साथ वापसी कर रही है. बिहार की जनता ने जंगलराज के वारिसों को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है.”