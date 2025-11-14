Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

महागठबंधन धड़ाम! गिरिराज सिंह बोले- लालू, राहुल और तेजस्वी जेल, बेल और जंगलराज के प्रतीक

बिहार चुनाव के जिस तरीके के नतीजे आए हैं उसके बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि लोगों ने जंगलराज वालों को जबाव दिया है.

BIHAR ASSEMBLY ELECTION RESULT
गिरिराज सिंह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 14, 2025 at 1:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान जो रूझान आए हैं उसमें NDA की भारी जीत दिख रही है. इस जीत से उत्साहिस केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार की जनता ने स्पष्ट रूप से “जेल-बेल, भ्रष्टाचार और जंगलराज” को नकारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अमन-चैन और विकास के लिए वोट दिया है.

“एक तरफ जंगलराज के प्रतीक, दूसरी तरफ मोदी-नीतीश का नेतृत्व”: शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा, “एक तरफ लालू यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का नेतृत्व है – जो जेल, बेल, भ्रष्टाचार, जंगलराज और लूट के प्रतीक हैं. दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नेतृत्व है. बिहार की जनता ने अमन-चैन, शांति और विकास के लिए वोट दिया है.”

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, “आज का युवा शायद जंगलराज के उन काले दिनों को नहीं देख पाया हो, लेकिन बुजुर्गों ने लालू-राबड़ी राज के अपहरण, हत्या और अराजकता के दिन देखे हैं. यह जीत उन बुजुर्गों की भी है, जिन्होंने आने वाली पीढ़ी को फिर से उस अंधेरे में नहीं धकेलने का फैसला किया है.”

NDA की बंपर जीत: गिरिराज सिंह ने दावा किया कि मतगणना शुरू होते ही परिणाम साफ हो गया. उन्होंने कहा, “NDA न सिर्फ सरकार बना रही है, बल्कि भारी बहुमत के साथ वापसी कर रही है. बिहार की जनता ने जंगलराज के वारिसों को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है.”

NDA की प्रचंड लहर, महागठबंधन ध्वस्त: शुरुआती रुझानों में NDA 190 से अधिक सीटों के साथ दो-तिहाई बहुमत की ओर बढ़ता दिख रहा है. 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में महागठबंधन 50 के आंकड़े को भी छूता नहीं दिख रहा. सबसे बड़ी बात यह कि जदयू अपने, भाजपा से आगे निकलकर सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है.

कमजोरी को नीतीश ने बनाया ताकत: प्रचार के दौरान विपक्ष लगातार नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र, थकान और बार-बार भाषण भूलने की क्लिपिंग्स को वायरल कर रहा था. रोजगार, पलायन और बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर तेजस्वी यादव ने नीतीश को लगभग रिटायरमेंट की ओर धकेलने की कोशिश की थी. लेकिन 75 साल की उम्र में नीतीश ने खुद मैदान में डेरा डाला, गांव-गांव पहुंचे और जनता से सीधा संवाद कायम किया. नतीजा यह कि विपक्ष के सारे दांव फुस्स हो गए.

ये भी पढ़ें:

जानें बिहार इलेक्शन के ताजा नतीजे, कौन चल रहा आगे और कौन पीछे

सभी 243 सीटों का रुझान, NDA को बंपर बहुमत, महागठबंधन पिछड़ा

TAGGED:

BIHAR ASSEMBLY ELECTION RESULT 2025
GIRIRAJ SINGH ON ELECTION RESULT
बिहार चुनाव 2025 रिजल्ट
गिरिराज सिंह
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ASSEMBLY ELECTION RESULT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में वोटिंग के तमाम रिकॉर्ड टूटे, जानें 1952 से कब कितना प्रतिशत मतदान हुआ?

मुस्लिम बहुल सीमांचल में भारी मतदान, किसको होगा फायदा

बिहार में बंपर वोटिंग से किसकी जड़ें मजबूत हुई, महिलाओं का बढ़ा प्रतिशत किसे सत्ता तक पहुंचाएगा?

3% की आबादी.. फिर भी सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन, बिहार चुनाव से बदलेंगे मुसहर समाज के हालात?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.