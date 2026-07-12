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'बांकीपुर में उम्मीदवार नहीं मिला तो खुद मैदान में उतरे'.. गिरिराज सिंह का प्रशांत किशोर पर हमला

बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जन सुराज और उसके संस्थापक प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि उपचुनाव में पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिला, इसलिए प्रशांत किशोर स्वयं चुनावी मैदान में उतरने को मजबूर हुए हैं.

'झूठ की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती' : गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर केवल शब्दों का जाल बुनते हैं. जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं. उन्होंने कहा कि जन सुराज पर पहले से पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लग चुका है. प्रशांत किशोर के दिए टिकट पर ऐसे उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे. इसलिए इस बार उन्हें कोई लड़ने वाला कैंडिडेट नहीं मिला तो खुद उतर गए.

गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री (ETV Bharat)

''जन सुराज पर पहले भी पैसे लेकर टिकट बांटने के आरोप लगते रहे हैं. पिछले चुनाव में पार्टी के अधिकांश उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा सके. ऐसे में उपचुनाव में पार्टी का कोई नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए प्रशांत किशोर को स्वयं मैदान में उतरना पड़ा.''- गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री

बांकीपुर की जनता पर जताया भरोसा : केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बांकीपुर की जनता ने जिस नेता को विधायक चुना, उसी नेता को पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर सम्मान दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए प्रशांत किशोर लगातार भ्रामक बयान दे रहे हैं. जनता अब सब समझ चुकी है और झूठ की राजनीति लंबे समय तक नहीं चल सकती.

पीएम मोदी को मिले वैश्विक सम्मान का किया उल्लेख : इस दौरान गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विभिन्न देशों द्वारा दिए गए सर्वोच्च नागरिक सम्मानों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को केवल ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया ही नहीं, बल्कि दुनिया के 35 से अधिक देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है. यह सम्मान किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि भारत के 140 करोड़ नागरिकों का सम्मान है.