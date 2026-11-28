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हाईकोर्ट के फैसले के बाद गिरिपार में जश्न, भावुक हुए पूर्व विधायक बलदेव तोमर बोले- अब इस मुद्दे पर राजनीति न हो

हाईकोर्ट के फैसले के बाद जश्न मनाते हाटी समुदाय के लोग ( ETV BHARAT )

पांवटा साहिब: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है. हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने वाली केंद्र सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज होने के बाद पूरे क्षेत्र में जश्न का माहौल है. जगह-जगह लोग एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं और आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं. इस फैसले के बाद शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर भी भावुक नजर आए. उन्होंने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद आज क्षेत्र के लोगों की लड़ाई की जीत हुई है और यह खुशी किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे गिरिपार क्षेत्र की है. इसके साथ ही उन्होंने सभी से अपील की कि अब इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए.

हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूर्व विधायक बलदेव तोमर ने पांवटा साहिब में प्रेस वार्ता कर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि भले ही वह आज विधायक नहीं हैं, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी है कि क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी लड़ाई जीत गई है. लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद हाटी समुदाय को उसका अधिकार मिला है. उन्होंने कहा कि यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे हाटी समाज के संघर्ष, धैर्य और एकजुटता की जीत है.