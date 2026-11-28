हाईकोर्ट के फैसले के बाद गिरिपार में जश्न, भावुक हुए पूर्व विधायक बलदेव तोमर बोले- अब इस मुद्दे पर राजनीति न हो
हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि संसद द्वारा पारित कानून में हस्तक्षेप करना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 4:01 PM IST|
Updated : November 28, 2026 at 4:15 PM IST
पांवटा साहिब: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है. हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने वाली केंद्र सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज होने के बाद पूरे क्षेत्र में जश्न का माहौल है. जगह-जगह लोग एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं और आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं. इस फैसले के बाद शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर भी भावुक नजर आए. उन्होंने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद आज क्षेत्र के लोगों की लड़ाई की जीत हुई है और यह खुशी किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे गिरिपार क्षेत्र की है. इसके साथ ही उन्होंने सभी से अपील की कि अब इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए.
हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूर्व विधायक बलदेव तोमर ने पांवटा साहिब में प्रेस वार्ता कर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि भले ही वह आज विधायक नहीं हैं, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी है कि क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी लड़ाई जीत गई है. लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद हाटी समुदाय को उसका अधिकार मिला है. उन्होंने कहा कि यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे हाटी समाज के संघर्ष, धैर्य और एकजुटता की जीत है.
फैसले पर राजनीति न करने की अपील
बलदेव तोमर ने हाटी समुदाय के सभी लोगों, केंद्रीय हाटी समिति और इस संघर्ष में साथ देने वाले हर व्यक्ति को बधाई दी. उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में क्षेत्र के लोगों ने लंबे समय तक एकजुट होकर प्रयास किया है. अब जब अदालत का फैसला आ गया है, तो इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. सभी को मिलकर क्षेत्र और समाज के हित में आगे बढ़ना चाहिए. इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी फोन के माध्यम से हाटी समुदाय के लोगों को बधाई दी.
नौहराधार से शिलाई और राजगढ़ तक मना जश्न
हाईकोर्ट के फैसले की जानकारी मिलते ही गिरिपार क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल बन गया. नौहराधार में लोगों ने पटाखे जलाकर खुशी मनाई. वहीं, शिलाई, रेणुका और राजगढ़ में भी लोगों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी. लंबे समय से इस फैसले का इंतजार कर रहे हाटी समुदाय के लोगों ने इसे अपने संघर्ष की बड़ी जीत बताया.
करीब साढ़े तीन लाख लोगों को मिलेगा लाभ
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति भूपेश शर्मा की खंडपीठ ने हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने वाली केंद्र सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि संसद द्वारा पारित कानून के तहत किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के फैसले में हस्तक्षेप करना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है. इस फैसले से सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र के करीब साढ़े तीन लाख लोगों को लाभ मिलने का रास्ता साफ हुआ है. इसमें शिलाई और रेणुका विधानसभा क्षेत्र, राजगढ़ तहसील और पांवटा साहिब तहसील की 14 पंचायतें शामिल हैं.
तीन साल से चल रहा था कानूनी विवाद
केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति ने हाटी समुदाय को ST का दर्जा देने के फैसले को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. 4 जनवरी 2024 को इस मामले में याचिका दाखिल की गई थी. याचिकाकर्ताओं ने आशंका जताई थी कि इस फैसले से क्षेत्र में अनुसूचित जाति समुदाय के अधिकारों और हितों पर असर पड़ सकता है. करीब तीन साल तक चली सुनवाई के बाद शुक्रवार को हाईकोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दीं. इसके साथ ही हाटी समुदाय को ST दर्जा देने को लेकर चल रहे कानूनी विवाद की स्थिति स्पष्ट हो गई है.
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