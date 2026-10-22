गिरिडीह में 4 साल के बेटे को लेकर 120 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ा युवक, प्रशासन ने सूझबूझ से उतारा नीचे
गिरिडीह में पारिवारिक जमीन विवाद के चलते एक युवक अपने बेटे को लेकर 120 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ गया.
Published : October 22, 2026 at 4:47 PM IST
गिरिडीह: शहर से सटे अजीडीह में गुरुवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब महादेव त्रिवेदी नाम का युवक अपने 4 साल के बेटे को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया. तकरीबन 120 फीट ऊंची टंकी के ऊपरी भाग पर चढ़ने के बाद युवक, अपने बच्चे को जमीन पर फेंकने की धमकी देने लगा. इसके साथ ही बच्चे के साथ खुद भी नीचे कूदने की धमकी देने लगा.
युवक की इस हरकत पर जब स्थानीय लोगों की नजर पड़ी, तो इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गई. सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर ज्ञान रंजन ने एसआई शैलेंद्र कुमार को मौके पर भेजा. साथ ही मौके पर अंचलाधिकारी जितेंद्र प्रसाद भी पहुंचे. लगभग 3 घंटे तक युवक को समझाया गया. उसके बाद एसआई शैलेंद्र टंकी पर चढ़े और युवक और उसके बच्चे को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया.
क्या मामला है
दरअसल, पारिवारिक जमीन विवाद को लेकर युवक पानी टंकी पर चढ़ गया था. टंकी के ऊपरी भाग पर पहुंचने के बाद वह अपने 4 साल के बच्चे को भी साथ लेकर बैठा रहा. इस दौरान वह बच्चे को पानी टंकी की रेलिंग पर चढ़ाकर नीचे फेंकने की धमकी देता रहा. इससे मौके पर मौजूद लोगों के बीच हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने युवक को समझाने और नीचे उतरने के लिए मनाने की कोशिश भी की, लेकिन वह उनकी बात मानने को तैयार नहीं था. हालांकि पुलिस और जिला प्रशासन की लगातार कोशिशों के बाद दोनों के सुरक्षित नीचे आने पर स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली.
जमीन को लेकर हुई बैठक
युवक और बच्चे को सुरक्षित नीचे उतारने के बाद पानी टंकी के समीप एक पेड़ के नीचे उसके गोतिया और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत कराई गई. इस दौरान पारिवारिक जमीन विवाद को सुलझाने का प्रयास किया गया. घटना के दौरान मौके पर काफी देर तक लोगों की भीड़ जुटी रही. पुलिस और प्रशासन की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया.
पारिवारिक जमीनी विवाद में एक युवक अपने बच्चे संग पानी की टंकी पर चढ़ गया था. युवक और बच्चे को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है. आगे विवाद का निपटारा करने का प्रयास चल रहा है: जितेंद्र प्रसाद, अंचलाधिकारी
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