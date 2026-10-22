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गिरिडीह में 4 साल के बेटे को लेकर 120 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ा युवक, प्रशासन ने सूझबूझ से उतारा नीचे

120 फीट ऊंची टंकी पर बेटे के साथ युवक ( Etv Bharat )

गिरिडीह: शहर से सटे अजीडीह में गुरुवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब महादेव त्रिवेदी नाम का युवक अपने 4 साल के बेटे को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया. तकरीबन 120 फीट ऊंची टंकी के ऊपरी भाग पर चढ़ने के बाद युवक, अपने बच्चे को जमीन पर फेंकने की धमकी देने लगा. इसके साथ ही बच्चे के साथ खुद भी नीचे कूदने की धमकी देने लगा.

युवक की इस हरकत पर जब स्थानीय लोगों की नजर पड़ी, तो इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गई. सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर ज्ञान रंजन ने एसआई शैलेंद्र कुमार को मौके पर भेजा. साथ ही मौके पर अंचलाधिकारी जितेंद्र प्रसाद भी पहुंचे. लगभग 3 घंटे तक युवक को समझाया गया. उसके बाद एसआई शैलेंद्र टंकी पर चढ़े और युवक और उसके बच्चे को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया.