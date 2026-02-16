ETV Bharat / state

शव लेने से इंकार के बाद डुमरी अनुमंडल में धरना देंगे मृतक विजय के परिजन, सऊदी में हुई थी मौत

सऊदी में मारे गए युवक विजय का शव झारखंड पहुंच गया, लेकिन परिजनों ने शव लेने से इंकार कर दिया है.

VIJAY KUMAR BODY REACHED JHAKHAND
प्रवासी श्रमिक विजय के परिजन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 16, 2026 at 11:04 AM IST

2 Min Read
गिरिडीहः 23-24 अक्टूबर 2025 को सऊदी अरब में गिरिडीह के डुमरी प्रखंड अंतर्गत दुधपनिया निवासी विजय कुमार महतो की मौत हो गई थी. मौत के पीछे गोली लगना वजह रही थी. घटना के लगभग साढ़े तीन माह होने के बाद उसका शव झारखंड लाया गया. शव शनिवार की देर शाम को रांची पहुंचा, लेकिन परिजनों ने शव लेने से इंकार कर दिया. परिजनों ने साफ तौर पर धोखा देने का आरोप लगाया है. अब इस मामले को लेकर परिजनों द्वारा धरना देने की बात कही गई है.

इंसाफ नहीं मिलने पर देंगे धरना- मृतक के पिता

ईटीवी भारत से फोन पर हुई बातचीत में मृतक विजय कुमार महतो के पिता सूर्य नारायण महतो ने साफ कहा है कि उनका परिवार इंसाफ चाहता है. उनके साथ धोखा हुआ है. ऐसे में उन्होंने डुमरी अनुमंडल कार्यालय के समक्ष धरना देने का निर्णय लिया है. यह धरना तब तक चलेगा जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाएगा.

पूरा समाज हमारे साथ है

उन्होंने बताया कि प्रशासन ने शनिवार को ही जानकारी दी थी कि उनके बेटे का शव आ गया है, लेकिन उन्होंने शव लेने से इंकार कर दिया. उन्होंने कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है और यह बात पूरा समाज भी जानता है जो उनके साथ है.

15 अक्टूबर को विजय को लगी थी गोली

बता दें कि सऊदी अरब में हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी में कार्यरत डुमरी प्रखंड के मधगोपाली पंचायत के दुधपनिया निवासी प्रवासी मजदूर विजय कुमार महतो की मौत गोली लगने से हो गई थी. 15 अक्टूबर को विजय को गोली लगी थी. जबकि इलाज के दौरान 24 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई थी. घटना के बाद से परिजन लगातार इंसाफ की मांग करते रहे हैं.

स्थानीय विधायक जयराम महतो ने शव भारत लाने और मुआवजा देने की मांग की. इस मामले में परिजनों ने झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से भी मुलाकात की थी. इसी बीच मृतक का शव भी झारखंड आ गया, लेकिन अभी तक परिजनों ने शव नहीं लिया है.

