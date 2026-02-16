ETV Bharat / state

शव लेने से इंकार के बाद डुमरी अनुमंडल में धरना देंगे मृतक विजय के परिजन, सऊदी में हुई थी मौत

गिरिडीहः 23-24 अक्टूबर 2025 को सऊदी अरब में गिरिडीह के डुमरी प्रखंड अंतर्गत दुधपनिया निवासी विजय कुमार महतो की मौत हो गई थी. मौत के पीछे गोली लगना वजह रही थी. घटना के लगभग साढ़े तीन माह होने के बाद उसका शव झारखंड लाया गया. शव शनिवार की देर शाम को रांची पहुंचा, लेकिन परिजनों ने शव लेने से इंकार कर दिया. परिजनों ने साफ तौर पर धोखा देने का आरोप लगाया है. अब इस मामले को लेकर परिजनों द्वारा धरना देने की बात कही गई है.

इंसाफ नहीं मिलने पर देंगे धरना- मृतक के पिता

ईटीवी भारत से फोन पर हुई बातचीत में मृतक विजय कुमार महतो के पिता सूर्य नारायण महतो ने साफ कहा है कि उनका परिवार इंसाफ चाहता है. उनके साथ धोखा हुआ है. ऐसे में उन्होंने डुमरी अनुमंडल कार्यालय के समक्ष धरना देने का निर्णय लिया है. यह धरना तब तक चलेगा जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाएगा.

पूरा समाज हमारे साथ है

उन्होंने बताया कि प्रशासन ने शनिवार को ही जानकारी दी थी कि उनके बेटे का शव आ गया है, लेकिन उन्होंने शव लेने से इंकार कर दिया. उन्होंने कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है और यह बात पूरा समाज भी जानता है जो उनके साथ है.

15 अक्टूबर को विजय को लगी थी गोली