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लैपटॉप कोडिंग वाला अंतराष्ट्रीय चोर गिरोह-स्कार्पियो का टॉप मॉडल उड़ाकर पहुंचा देता है नेपाल! जानें, पूरी कहानी

गिरिडीह पुलिस द्वारा जब्त वाहन ( ETV Bharat )

गिरिडीहः जिला की पुलिस ने एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय चोर गिरोह की पहचान की है जिसने झारखंड-बिहार के चारपहिया खासकर स्कार्पियो टॉप मॉडल के मालिकों की नींद उड़ा रखी है.

यह गिरोह लैपटॉप लेकर चलता है और कोडिंग के सहारे न सिर्फ वाहन के लॉक को डिकोट कर देता है बल्कि चोरी के बाद उसे नेपाल तक पहुंचा देता है. इस गिरोह ने झारखंड-बिहार के कई जिले में कांड किया है. ऐसा ही कांड गिरिडीह के पचम्बा थाना इलाके में अंजाम दिया गया.