लैपटॉप कोडिंग वाला अंतराष्ट्रीय चोर गिरोह-स्कार्पियो का टॉप मॉडल उड़ाकर पहुंचा देता है नेपाल! जानें, पूरी कहानी

लैपटॉप कोडिंग वाला अंतराष्ट्रीय चोर गिरोह-स्कार्पियो का टॉप मॉडल उड़ाकर पहुंचा देता है नेपाल! जानें, पूरी कहानी
गिरिडीह जिला की पुलिस ने लैपटॉप कोडिंग वाले अंतराष्ट्रीय चोर गिरोह का खुलासा किया है. ईटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट से समझें कैसे करता है कांड.
Published : November 7, 2026 at 11:59 PM IST
गिरिडीहः जिला की पुलिस ने एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय चोर गिरोह की पहचान की है जिसने झारखंड-बिहार के चारपहिया खासकर स्कार्पियो टॉप मॉडल के मालिकों की नींद उड़ा रखी है.
यह गिरोह लैपटॉप लेकर चलता है और कोडिंग के सहारे न सिर्फ वाहन के लॉक को डिकोट कर देता है बल्कि चोरी के बाद उसे नेपाल तक पहुंचा देता है. इस गिरोह ने झारखंड-बिहार के कई जिले में कांड किया है. ऐसा ही कांड गिरिडीह के पचम्बा थाना इलाके में अंजाम दिया गया.
यहां तेलोडीह से स्कार्पियो टॉप मॉडल को चुराया गया फिर इसे लेकर रफूचक्कर हो गए. हालांकि गिरिडीह एसपी डॉ बिमल की टीम चोरों का पीछा किया और वाहन को नेपाल बॉर्डर से बरामद किया गया. पुलिस ने बिहार के पूर्वी चम्पारण के झरोखर थाना क्षेत्र के नारायण टोला वाहन को बरामद किया.
हालांकि गिरोह के सदस्य गिरफ्तार नहीं हो सके लेकिन पुलिस ने चोर गिरोह का न सिर्फ पहचान कर लिया है बल्कि चोरी के तरीके की जानकारी भी इकट्ठा कर ली है. इसकी जानकारी शनिवार की देर शाम को डीएसपी आरके राणा ने पचम्बा थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में दी है. इस दौरान थाना प्रभारी राजीव कुमार मौजूद रहे.
दरअसल 2 नवंबर को पचम्बा थाना क्षेत्र के तेलोडीह गांव से काले रंग की स्कॉर्पियो चोरी होने की सूचना मिली थी. इस संबंध में पचम्बा थाना कांड संख्या 113/26, दर्ज की गई. एसपी के निर्देश पर इंस्पेक्टर रामेश्वर भगत और थाना प्रभारी राजीव कुमार के नेतृत्व ने विशेष टीम बनी. टीम में सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार, सोनू कुमार वर्मा, रंजीत पिंगुवा को शामिल किया गया. टीम की मॉनिटरिंग का जिम्मा डीएसपी मुख्यालय टू आरके राणा को दी गई. अनुसंधान में पुलिस को पता चला कि इस घटना में ऐसे चोर गिरोह का हाथ हैं जो तकनिकी तौर पर काफी जानकारी रखता हैं.
सीसीटीवी के सहारे टीम पहुंची बिहार
डीएसपी ने बताया कि घटना के दिन का सीसीटीवी फूटेज को खंगाला गया. यहां एक बात गौर करनेवाली मिली की चोर सफेद रंग के टाटा नेक्सन कार से पहुंचे थे. कार की पहचान की गई तो यह जानकारी मिली की सफेद रंग की कार चोरी की हैं जिसे काफी पहले देवघर से चुराया गया था. अब आगे छानबीन करते हुए पुलिस हरेक सड़क की पड़ताल की. यहां थाना प्रभारी राजीव कुमार के नेतृत्व ने रुक-रुककर सीसीटीवी फूटेज को खंगालती. ऐसे में यह पता चला कि वाहन को लेकर अपराधी बिहार के जमुई की तरफ गए हैं. जमुई पहुंचने पर पता चला कि वाहन को लेकर चोर लखीसराय की तरफ भागे हैं.
झारखंड-बिहार में हुई घटना का किया अध्ययन
एसपी डॉ बिमल के निर्देश पर यह पता लगाया गया कि झारखंड-बिहार में कहां-कहां स्कार्पियो एस 11 की चोरी हुई हैं. काफी छानबीन में यह जानकारी मिली की झारखंड के दुमका के अलावा, हजारीबाग, बिहार के औरंगाबाद समेत कई स्थानों पर इसी तरह से वाहन के टॉप मॉडल को चुराया गया हैं.
अब गिरिडीह पुलिस इस तरह की घटना को अंजाम देनेवाले गिरोह की पहचान में जुटी. यहां पता चला कि बिहार के औरंगाबाद के अलावा मुजफ्फरपुर में दो गिरोह सक्रिय हैं. जो टॉप मॉडल की चोरी करता है फिर उसे नेपाल तक पहुंचाता हैं. गिरोह की पहचान होने के बाद थानेदार राजीव के नेतृत्व वाली टीम पूर्वी चंपारण चम्पारण जा पहुंची. यहां पर पुलिस ने जासूसों का सहारा लिया तो यह पता चल गया कि वाहन को कहां पर छिपाकर रखा गया हैं. ऐसे में पचंबा पुलिस की टीम ने नेपाल बॉर्डर के समीप झरोखर थाना क्षेत्र के नारायण टोला में छापेमारी की.
पुलिस की दबिश पड़ते ही अपराधी वाहन छोड़कर फरार हो गए. इसके बाद पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया. डीएसपी आरके राणा ने बताया कि वाहन चोरी में शामिल गिरोह की पहचान कर ली गई है. गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है जल्द ही सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस मामले के उद्भेदन में पुलिस की तकनीकी शाखा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
चोरी के दौरान लगा देते हैं जैमर
पुलिस ने बताया कि जिस वाहन के मॉडल की चोरी यह गिरोह कर रहा हैं उसकी डिमांड नेपाल में बहुत अधिक है. चूंकि उक्त वाहन के लॉक को तोड़ना आसाना नहीं हैं. ऐसे में यह गिरोह लैपटॉप और कॉडिंग के सहारे लॉकिंग सिस्टम को हैक करता हैं. फिर वाहन के लॉक को तोड़कर नया लॉक इंस्टॉल करता हैं. चोरी के समय जैमर का उपयोग किया जाता हैं ताकि वाहन में लगा इमरजेंसी साउंड बजे नहीं. अब पुलिस यह पता कर रही हैं कि इस गिरोह तक सुरक्षित समझी जानेवाली उक्त वाहन का लॉकिंग सिस्टम का आईडिया कहां से मिला हैं. कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं.
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