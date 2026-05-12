ETV Bharat / state

गिरिडीह में महिला पुलिसकर्मी कर रही बाइक से गश्त, शैक्षणिक संस्थानों के पास बढ़ाई गई सुरक्षा

महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर गिरिडीह पुलिस ने अच्छी पहल की है.

MAHILA POLICE HELP CENTER
छात्रा से बात करते एसपी (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 12, 2026 at 2:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गिरिडीह: शहर की महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा में इजाफा किया गया है. यहां अब इनकी सुरक्षा के मद्देनजर महिला पुलिसकर्मी स्कूटी से गश्त करेंगी. इसके अलावा महिला कॉलेज रोड में सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय (मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय) के समीप अवस्थित पुलिस सहायता केंद्र को भी एक्टिव कर दिया गया.

यह सौगात गिरिडीह के एसपी डॉ बिमल कुमार ने मंगलवार को दी है. मंगलवार को महिला शक्ति पेट्रोलिंग को सुचारु किया गया. इस गश्ती दल को एसपी डॉ बिमल कुमार ने महिला थाना से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इसके अलावा एसपी द्वारा मंगलवार को ही पुलिस सहायता केंद्र को भी एक्टिव किया गया है.

जानकारी देते एसपी (ईटीवी भारत)


छात्राओं से मिले एसपी

इस दौरान एसपी पैदल ही महिला कॉलेज रोड निकले. यहां कई छात्राओं से बात की. कहा कि खूब मन लगाकर पढ़ें. निर्भीक होकर कॉलेज जाना और पढ़ाई करना है. किसी प्रकार की समस्या हो तो समीप में पुलिस सहायता केंद्र है, यहां महिला और पुरुष कांस्टेबल सुबह से लेकर शाम तक रहेंगे, उनसे अपनी समस्या को बताना है.

महिला और बच्चियों की सुरक्षा सर्वोपरि है. इसपर विशेष ध्यान दिया जाता रहा है. आज से गिरिडीह शहर में महिला पुलिस कर्मी गश्त करेंगी. इसके अलावा बंद पड़े पुलिस सहायता केंद्र को भी सुचारु किया गया है. यह सब महिला अपराध को रोकने के लिए उठाया गया है. किसी को परेशानी रहे तो डायल 112 में फोन कर सकते हैं. इसके अलावा कंट्रोल रूम के नंबर 9693143157 पर भी लोग अपनी शिकायत बता सकते हैं. शोहदों पर भी पैनी नजर रखी जाएगी:- डॉ बिमल कुमार, गिरिडीह एसपी

एसपी ने छात्राओं को पुलिस कंट्रोल रूम का भी नंबर दिया. साथ ही कहा कि सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन पुलिसकर्मी पूरी ईमानदारी से करेंगे. इस दौरान एसपी ने महिला थाना और नगर थाना के पदाधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिया. महिला गश्ती दल को भी कहा गया कि हर वक्त वे मुस्तैद रहें और शहर के हरेक गली-मोहल्ला पर भी नजर रखें. जिस स्थान पर शैक्षणिक संस्थान है, वहां पर विशेष ध्यान देना है.

ये भी पढ़ें: Womens Day 2026: महिला सुरक्षा के संकल्प के बीच सवाल: देवघर के सखी वन स्टॉप सेंटर में संसाधनों की कमी, कर्मचारियों की भी भारी किल्लत

बोकारो में अपहरण मामले पर महिला का खुलासा, बताया कैसे की गई थी किडनैपिंग की कोशिश

बोकारो में आधी आबादी सड़कों पर उतरीं, महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग

TAGGED:

GIRIDIH POLICE
WOMEN HELP CENTER IN GIRIDIH
महिला पुलिस की गश्ती
पुलिस सहायता केंद्र
MAHILA POLICE HELP CENTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.