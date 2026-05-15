ETV Bharat / state

गिरिडीह में ग्राहक बनकर वृद्ध दंपती को लूटने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, नगद राशि और बाइक जब्त

गिरिडीह में लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. मामले में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है.

Elderly couple robbed in Giridih
गिरिडीह पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 15, 2026 at 4:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गिरिडीह: वृद्ध दंपती से लूट मामले में पुलिस ने तीन शातिरों को गिरफ्तार किया है.पकड़े गए आरोपियों में जमुआ थाना क्षेत्र के मिर्जागंज निवासी बिनोद कुमार साव, कोडरमा जिले के सतगावां थाना क्षेत्र के पचमो ( बासोडीह ) निवासी गुड्डू कुमार लहेरी और गिरिडीह जिले के तिसरी थाना अंतर्गत चंदौरी निवासी नंदकिशोर रविदास उर्फ मंटू शामिल हैं.

पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट की राशि में से 11 हजार एक सौ रुपये बरामद किया गया है. इसके अलावा लूट में प्रयुक्त बाइक और दो मोबाइल फोन भी जब्त किया है. तीनों की गिरफ्तारी की पुष्टि खोरी महुआ के एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने की है.

जानकारी देते खोरी महुआ के एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद. (वीडियो-ईटीवी भारत)

12 मई तो हुई थी लूट की वारदात

यहां बता दें कि जमुआ चौक पर थाना रोड में बंशी साव की दुकान है. बंशी यहीं चावल बेचते हैं. 75 वर्षीय बंशी अपनी 70 वर्षीय पत्नी और दो अन्य लोगों के साथ रहते हैं. तीन दिनों पूर्व 12 मई की शाम लगभग 8:15 बजे जब दुकान का शटर बंद कर बंशी अपने घर के अंदर चला गया था तो उसी वक्त उनके मोबाइल पर फोन आया. फोन करनेवाले ने दो पेटी चावल खरीदने की बात कही. बंशी ने दुकान का शटर उठा दिया.

दुकान का शटर उठते ही मुंह पर मास्क लगाए अपराधी अंदर घुसे. बंशी और उसकी पत्नी की पिटाई कर डाली. पिटाई के बाद 50 हजार रुपये और सोने का चेन लूट लिए. लूट करने के बाद बंशी के पीछे वाले दरवाजे से अपराधी भाग निकले थे. इसे लेकर जमुआ थाना में कांड दर्ज करते हुए जांच शुरू की गई थी.

एसपी ने गठित की थी टीम

मामले में एसपी डॉ. बिमल कुमार ने कांड का जल्द से जल्द उद्भेदन करने का निर्देश खोरी महुआ के एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद को दिया था और एक टीम गठित की थी. टीम ने अनुसंधान के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

वृद्ध दंपती के घर लूट हुई थी. इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. तीनों ने पहली दफा अपराध किया था. तीनों ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है.”-राजेंद्र प्रसाद, एसडीपीओ, खोरी महुआ.

ये भी पढ़ें-

जमीन कारोबारी से लूट मामले में सात गिरफ्तार, लूटी गयी राइफल भी बरामद

हजारीबाग में ज्वेलरी दुकानदार से लूट, बाइक की डिक्की से उड़ाए 25 लाख के गहने

बीच शहर राहगीरों से छिनतई करने वाला गिरफ्तार, लूट का मोबाइल समेत डेढ़ किलो गांजा बरामद

TAGGED:

POLICE REVEALED ROBBERY CASE
ELDERLY COUPLE ROBBED IN GIRIDIH
GIRIDIH POLICE GOT SUCCESS
गिरिडीह में लूट की घटना
ROBBERY CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.