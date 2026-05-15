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गिरिडीह में ग्राहक बनकर वृद्ध दंपती को लूटने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, नगद राशि और बाइक जब्त

गिरिडीह: वृद्ध दंपती से लूट मामले में पुलिस ने तीन शातिरों को गिरफ्तार किया है.पकड़े गए आरोपियों में जमुआ थाना क्षेत्र के मिर्जागंज निवासी बिनोद कुमार साव, कोडरमा जिले के सतगावां थाना क्षेत्र के पचमो ( बासोडीह ) निवासी गुड्डू कुमार लहेरी और गिरिडीह जिले के तिसरी थाना अंतर्गत चंदौरी निवासी नंदकिशोर रविदास उर्फ मंटू शामिल हैं.

पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट की राशि में से 11 हजार एक सौ रुपये बरामद किया गया है. इसके अलावा लूट में प्रयुक्त बाइक और दो मोबाइल फोन भी जब्त किया है. तीनों की गिरफ्तारी की पुष्टि खोरी महुआ के एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने की है.

जानकारी देते खोरी महुआ के एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद. (वीडियो-ईटीवी भारत)

12 मई तो हुई थी लूट की वारदात

यहां बता दें कि जमुआ चौक पर थाना रोड में बंशी साव की दुकान है. बंशी यहीं चावल बेचते हैं. 75 वर्षीय बंशी अपनी 70 वर्षीय पत्नी और दो अन्य लोगों के साथ रहते हैं. तीन दिनों पूर्व 12 मई की शाम लगभग 8:15 बजे जब दुकान का शटर बंद कर बंशी अपने घर के अंदर चला गया था तो उसी वक्त उनके मोबाइल पर फोन आया. फोन करनेवाले ने दो पेटी चावल खरीदने की बात कही. बंशी ने दुकान का शटर उठा दिया.

दुकान का शटर उठते ही मुंह पर मास्क लगाए अपराधी अंदर घुसे. बंशी और उसकी पत्नी की पिटाई कर डाली. पिटाई के बाद 50 हजार रुपये और सोने का चेन लूट लिए. लूट करने के बाद बंशी के पीछे वाले दरवाजे से अपराधी भाग निकले थे. इसे लेकर जमुआ थाना में कांड दर्ज करते हुए जांच शुरू की गई थी.