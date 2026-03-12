ETV Bharat / state

दो डिसमिल जमीन के लिए की गई थी गिरिडीह में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष की हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

गिरिडीह: जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष राकेश महतो की हत्या महज दो डिसमिल जमीन के लिए की गई थी. रेकी करने के बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. इस मामले में डुमरी पुलिस दो लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में डुमरी हेठटोला निवासी रेवत लाल महतो और प्रदीप कुमार शामिल हैं. आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें गुरुवार को जेल भेज दिया गया है. इसकी पुष्टि एसडीपीओ सुमित कुमार ने की है.

खांखीकला जंगल में मिला था अधजला शव

एसडीपीओ ने बताया कि 21 फरवरी को निमियाघाट थाना इलाके के खांखीकला जंगल में राकेश महतो का अधजला शव मिला था. घटना के बाद एफएसएल की टीम पहुंची थी. साथ ही खोजी कुत्ता की मदद से जांच की गई. गिरिडीह के पुलिस कप्तान डॉ. बिमल कुमार ने घटना के उद्भेदन के लिए एक विशेष टीम गठित की थी. टीम में डुमरी इंस्पेक्टर राजेंद्र महतो, निमियाघाट थाना प्रभारी सुमन कुमार, डुमरी थाना प्रभारी के साथ खुखरा थाना प्रभारी और अन्य को शामिल करते हुए सभी बिंदुओं पर पड़ताल शुरू की गई. इस दौरान लगभग 200 लोगों से पूछताछ की गई. लंबी जांच के बाद यह साफ हुआ कि जीटी रोड में दो डिसमिल जमीन विवाद के कारण राकेश महतो की हत्या की गई थी.

जानकारी देते एसडीपीओ सुमित कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

रेकी के बाद दिया गया था घटना को अंजाम