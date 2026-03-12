ETV Bharat / state

दो डिसमिल जमीन के लिए की गई थी गिरिडीह में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष की हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

गिरिडीह में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है.

Giridih Police Revealed murder case
गिरिडीह पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 12, 2026 at 8:34 PM IST

गिरिडीह: जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष राकेश महतो की हत्या महज दो डिसमिल जमीन के लिए की गई थी. रेकी करने के बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. इस मामले में डुमरी पुलिस दो लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में डुमरी हेठटोला निवासी रेवत लाल महतो और प्रदीप कुमार शामिल हैं. आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें गुरुवार को जेल भेज दिया गया है. इसकी पुष्टि एसडीपीओ सुमित कुमार ने की है.

खांखीकला जंगल में मिला था अधजला शव

एसडीपीओ ने बताया कि 21 फरवरी को निमियाघाट थाना इलाके के खांखीकला जंगल में राकेश महतो का अधजला शव मिला था. घटना के बाद एफएसएल की टीम पहुंची थी. साथ ही खोजी कुत्ता की मदद से जांच की गई. गिरिडीह के पुलिस कप्तान डॉ. बिमल कुमार ने घटना के उद्भेदन के लिए एक विशेष टीम गठित की थी. टीम में डुमरी इंस्पेक्टर राजेंद्र महतो, निमियाघाट थाना प्रभारी सुमन कुमार, डुमरी थाना प्रभारी के साथ खुखरा थाना प्रभारी और अन्य को शामिल करते हुए सभी बिंदुओं पर पड़ताल शुरू की गई. इस दौरान लगभग 200 लोगों से पूछताछ की गई. लंबी जांच के बाद यह साफ हुआ कि जीटी रोड में दो डिसमिल जमीन विवाद के कारण राकेश महतो की हत्या की गई थी.

जानकारी देते एसडीपीओ सुमित कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

रेकी के बाद दिया गया था घटना को अंजाम

एसडीपीओ ने बताया कि घटना से पहले राकेश महतो की रेकी की गई थी. रेकी के दौरान अभियुक्तों ने यह देख लिया कि हर रात को राकेश खांखी कला की तरफ ही जाता है. ऐसे में 20 फरवरी की रात जब राकेश जंगल की तरफ पहुंचा तो दोनों अपराधी उसका पीछा करते हुए पहुंच गए और उसकी हत्या कर दी. हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने पत्तों के सहारे शव को जलाने का प्रयास किया. आग जब बढ़ने लगी तो दोनों अपराधी मौके से भाग निकले.

एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है. एसडीपीओ ने कहा कि घटना में आगे की जांच चल रही है और यदि हत्याकांड में अन्य लोगों की भूमिका पाई गई तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी.

TAGGED:

GIRIDIH POLICE REVEALED MURDER CASE
RAKESH MAHATO MURDERED IN GIRIDIH
MURDER CASE IN JHARKHAND
गिरिडीह में राकेश महतो की हत्या
MURDER CASE

