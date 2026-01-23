गिरिडीह पुलिस ने ऐसा क्या किया कि बच गई 9 लोगों की गर्दन, जानें क्या है माजरा
गिरिडीह में छोटू दास हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने किया है. मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
गिरिडीह: कानून कहता है कि भले ही दोषी पकड़ में नहीं आए, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए. इसी सिद्धांत का पालन करते हुए गिरिडीह पुलिस ने एक हत्याकांड का अनुसंधान काफी बारीकी से किया और कांड को अंजाम देने वाले दो लोगों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है. मामला मुफस्सिल थाना के सिमरियाधौड़ा से जुड़ा हुआ है.
जेल भेजे गए आरोपियों में रहबर अंसारी उर्फ छोटू ( निवासी बरवाडीह ) और शमीम अंसारी उर्फ असरफ उर्फ लंगड़ा (निवासी पिपराधौड़ा) शामिल हैं. आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि गिरिडीह के एसडीपीओ सदर जीतवाहन उरांव ने की है.
6 नवंबर 2024 को मिली थी लाश
एसडीपीओ ने बताया कि 6 नवंबर 2024 को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के के सिमरियाधौड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र के पास हेठलापीठ निवासी छोटू दास की लाश मिली थी. छोटू की हत्या धारदार हथियार से की गई थी. इस घटना को लेकर मृतक की पत्नी धनेश्वरी देवी के फर्द बयान के आधार पर मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 335/2024 के तहत धारा 103(1), 118, 61(2) बीएनएस ( साजिश रचते हुए धारदार हथियार से हत्या ) के तहत मामला दर्ज किया गया था. धनेश्वरी ने मामले में 9 लोगों को नामजद किया था.
एक-एक बिंदु पर एसआईटी ने शुरू की जांच
अमूमन हत्या जैसे गंभीर मामले में नामजद किए जाने के बाद पुलिस ज्यादा मेहनत नहीं करती है. ऐसा समझा जाता है कि जिसका नाम दे दिया उसका जेल जाना तय है, लेकिन इस मामले की जांच में पुलिस ने जल्दबाजी नहीं की. एसपी डॉ. बिमल कुमार ने इस कांड के अनुसंधान के लिए विशेष टीम गठित की थी. सदर एसडीपीओ जीतवाहन उरांव के नेतृत्व में गठित टीम में मुफस्सिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो, अवर निरीक्षक मुकेश कुमार और संजय कुमार ने गंभीरता से हर बिंदु पर जांच की. प्रारंभिक जांच में ही नामजदों की संलिप्तता नजर नहीं आई. इस बीच चुनाव आ गया और पुलिस कुछ महीनों तक उसी में फंसी रही. चुनाव के बाद एक बार फिर से कांड का अनुसंधान नए सिरे से शुरू किया तो चौंकने वाले खुलासे हुए.
चाकू के साथ रातभर घूम रहे थे दोनों आरोपी
शुरुआती जांच में पुलिस को शक था कि किसी ने शायद पुरानी दुश्मनी में हत्याकांड को अंजाम दिया है. ऐसे में घटना के बाद ही क्षेत्र के सभी इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए. बरवाडीह के पास लगे कैमरे में पांच नवंबर को छोटू दास दिखा जो पैदल ही आ रहा था, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था. ऐसे में पुलिस की टीम को यह लगने लगा कि हत्या किसी स्थानीय ने ही की है.
आगे फुटेज की जांच में घटना की रात क्षेत्र में दो लोग घूमते नजर आये, दोनों के हाथ में चाकू था. चाकू लिए व्यक्ति ने एक दुकानदार को भी धमकाया और बाइक में पेट्रोल भरवायी. अब मुफस्सिल थाना के इंस्पेक्टर श्याम किशोर ने अपनी टीम के साथ उस व्यक्ति की तलाश में जुट गए और आखिरकार उसे ढूंढ निकाला. जांच में यह पता चला कि चाकू लेकर घूम रहा व्यक्ति पैर से दिव्यांग है और उसका नाम शमीम अंसारी उर्फ असरफ उर्फ लंगड़ा है. इंस्पेक्टर ने उससे पूछताछ की, लेकिन घटना में संलिप्तता से उसने इनकार कर दिया.
टेक्निकल टीम का लिया गया सहारा
अब पुलिस ने टेक्निकल टीम का सहारा लेते हुए मोबाइल का डंप निकलवाया. इसमें दो लोगों का मोबाइल मूवमेंट एक साथ दिखा. जिसका मोबाइल मूवमेंट घटना की रात एक साथ दिखा था उसमें से एक रहबर और दूसरा असरफ था. अब पुलिस की टीम का सारा ध्यान इन्हीं दोनों पर टिक गया. इस बीच रहबर ऊर्फ छोटू इलाके से भाग गया. रहबर ने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया. पुलिस रहबर को ढूंढ रही थी, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था. इस बीच रहबर के देवघर में पकड़े जाने की सूचना मिली तो गिरिडीह पुलिस की टीम देवघर के कुंडा थाना पहुंची और रहबर को गिरफ्तार किया.
गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में रहबर ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली. उसने यह भी बताया कि असरफ ऊर्फ लंगड़ा ने ही चाकू मारा था और वह मृतक को पकड़े हुए था. यहां के बाद पुलिस ने असरफ को भी गिरफ्तार कर लिया और दोनों ने जुर्म स्वीकार कर लिया.
आठ साल पहले का विवाद बनी हत्या की वजह
एसडीपीओ जीतवाहन और इंस्पेक्टर श्याम किशोर ने बताया कि दोनों से जब पूछताछ की गई तो यह बताया गया कि घटना के सात-आठ साल पहले शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था. शराब पीकर हो-हल्ला कर रहे असरफ को मृतक छोटू दास के घरवालों ने रोका था. मामले को लेकर बैठक भी हुई थी. पांच नवंबर की रात को जब छोटू दास अकेला दिखा तो असरफ ने उसे पहचान लिया, फिर छोटू दास को गांजा पिलवाया और हत्या कर दी.
