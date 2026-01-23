ETV Bharat / state

गिरिडीह पुलिस ने ऐसा क्या किया कि बच गई 9 लोगों की गर्दन, जानें क्या है माजरा

गिरिडीह: कानून कहता है कि भले ही दोषी पकड़ में नहीं आए, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए. इसी सिद्धांत का पालन करते हुए गिरिडीह पुलिस ने एक हत्याकांड का अनुसंधान काफी बारीकी से किया और कांड को अंजाम देने वाले दो लोगों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है. मामला मुफस्सिल थाना के सिमरियाधौड़ा से जुड़ा हुआ है.

जेल भेजे गए आरोपियों में रहबर अंसारी उर्फ छोटू ( निवासी बरवाडीह ) और शमीम अंसारी उर्फ असरफ उर्फ लंगड़ा (निवासी पिपराधौड़ा) शामिल हैं. आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि गिरिडीह के एसडीपीओ सदर जीतवाहन उरांव ने की है.

जानकारी देते एसडीपीओ सदर जीतवाहन उरांव. (वीडियो-ईटीवी भारत)

6 नवंबर 2024 को मिली थी लाश

एसडीपीओ ने बताया कि 6 नवंबर 2024 को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के के सिमरियाधौड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र के पास हेठलापीठ निवासी छोटू दास की लाश मिली थी. छोटू की हत्या धारदार हथियार से की गई थी. इस घटना को लेकर मृतक की पत्नी धनेश्वरी देवी के फर्द बयान के आधार पर मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 335/2024 के तहत धारा 103(1), 118, 61(2) बीएनएस ( साजिश रचते हुए धारदार हथियार से हत्या ) के तहत मामला दर्ज किया गया था. धनेश्वरी ने मामले में 9 लोगों को नामजद किया था.

एक-एक बिंदु पर एसआईटी ने शुरू की जांच

अमूमन हत्या जैसे गंभीर मामले में नामजद किए जाने के बाद पुलिस ज्यादा मेहनत नहीं करती है. ऐसा समझा जाता है कि जिसका नाम दे दिया उसका जेल जाना तय है, लेकिन इस मामले की जांच में पुलिस ने जल्दबाजी नहीं की. एसपी डॉ. बिमल कुमार ने इस कांड के अनुसंधान के लिए विशेष टीम गठित की थी. सदर एसडीपीओ जीतवाहन उरांव के नेतृत्व में गठित टीम में मुफस्सिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो, अवर निरीक्षक मुकेश कुमार और संजय कुमार ने गंभीरता से हर बिंदु पर जांच की. प्रारंभिक जांच में ही नामजदों की संलिप्तता नजर नहीं आई. इस बीच चुनाव आ गया और पुलिस कुछ महीनों तक उसी में फंसी रही. चुनाव के बाद एक बार फिर से कांड का अनुसंधान नए सिरे से शुरू किया तो चौंकने वाले खुलासे हुए.

चाकू के साथ रातभर घूम रहे थे दोनों आरोपी

शुरुआती जांच में पुलिस को शक था कि किसी ने शायद पुरानी दुश्मनी में हत्याकांड को अंजाम दिया है. ऐसे में घटना के बाद ही क्षेत्र के सभी इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए. बरवाडीह के पास लगे कैमरे में पांच नवंबर को छोटू दास दिखा जो पैदल ही आ रहा था, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था. ऐसे में पुलिस की टीम को यह लगने लगा कि हत्या किसी स्थानीय ने ही की है.