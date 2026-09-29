भाई के संग हुए विवाद में गई थी ASI के बेटे ऋतिक की जान, हत्यारोपियों को पकड़ने के लिए 96 घंटे नहीं सोई पुलिस टीम

भाई के संग हुए विवाद में गई थी ASI के बेटे ऋतिक की जान, हत्यारोपियों को पकड़ने के लिए 96 घंटे नहीं सोई पुलिस टीम
गिरिडीह पुलिस ने ऋतिक हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. हत्यारोपियों को पकड़ने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी.
Published : September 29, 2026 at 8:32 PM IST
गिरिडीह: बोकारो पुलिस के सहायक अवर निरीक्षक के पुत्र ऋतिक यादव हत्याकांड का गिरिडीह पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्यकांड के मास्टरमाइंड समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी मिली है. पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया है. इसकी पुष्टि गिरिडीह एसपी डॉ. बिमल कुमार ने की है.
दरअसल, 24 सितंबर को बोकारो पुलिस के ASI के पुत्र ऋतिक यादव की हत्या हुई थी. हत्या के बाद गिरिडीह एसपी ने हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की. चूंकि हत्या के बाद से ही कांड का मुख्य आरोपी सतीश यादव अपने गुर्गों के साथ फरार हो गया था. इस बीच एसपी ने टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारियों को साफ कहा था कि हर हाल में हत्यारों को पकड़ना है. ऐसे में एसपी की टीम लगातार काम करती रही. जहां से सूचना मिलती टीम पहुंचती.
हत्यारोपियों को पकड़ने के लिए 96 घंटे नहीं सोई पुलिस
लगातार चार दिनों तक पूरी टीम परेशान रही. ऐसी स्थिति बनी की टीम में शामिल कई अधिकारी 96 घंटे तक नहीं सोए. बगैर सोए पुलिस की टीम ने काम किया और अंततः कांड का मुख्य आरोपी सतीश यादव पकड़ा गया. सतीश के साथ कांड में उसका सहयोगी अनुज कुमार यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपी गिरिडीह जिले के पीरटांड़ थाना क्षेत्र के नावाडीह के रहनेवाला हैं. यहां बता दें कि घटना को अंजाम देने के बाद अभियुक्तों ने न सिर्फ मोबाइल बंद कर लिया था, बल्कि सिमकार्ड भी तोड़ डाला था. ऐसे में पुलिस टीम को अभियुक्तों को खोजने में काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन आखिरकार कामयाबी मिल ही गई.
जेल जाने से पहले आरोपियों ने बतायी पूरी घटना
गिरफ्तार दोनों हत्यारोपियों से पुलिस की टीम ने लंबी पूछताछ की. पूछताछ में सतीश ने झगड़ा की पूरी कहानी बताई. उसने बताया कि लगभग छह माह पहले उसके दोस्त के भाई का झंझट ऋतिक के भाई से हुआ था. फिर फोन पर ऋतिक के भाई से कहासुनी हो गई. इस बात से ऋतिक नाराज हुआ और सीधा नोक-झोंक उसके साथ होने लगा. सतीश के मुताबिक उसने ऋतिक से माफी भी मांग ली थी, लेकिन वह ( मृतक ) इस बात को भूलने को तैयार नहीं था.
घटना की रात ऋतिक अपने साथियों के साथ बंदरकुप्पी में था. वह भी संयोग से वहीं पहुंच गया. फिर ऋतिक ने उसे अपमानित किया तो उसे गुस्सा आ गया. वह ऋतिक से उलझ गया, बाद में वापस अपने गांव जाकर अपने साथियों को बुला लिया. जब वापस बंदरकुप्पी लौटा तो सतीश नहीं मिला. ऐसे में वह अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ा. बंदरकुप्पी के आगे बढ़ते ही ऋतिक मिल गया. ऋतिक अपनी कार से बाहर था. ऐसे में उसने हमला बोल दिया और ऋतिक की जान चली गई.
पुरानी रंजिश में हुई घटना:एसपी
गिरिडीह एसपी डॉ. बिमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया. एसपी ने बताया कि गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है. इस कांड में प्रयुक्त कार भी जब्त कर ली गई है. साथ ही घटनास्थल से बांस की तीन लाठी व एक पेड़ की डाली भी बरामद की गई है. एसपी ने बताया कि इस कांड में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी
पुलिस की टीम में सदर एसडीपीओ जीतबाहन उरांव, डुमरी एसडीपीओ आबिद खान, पुलिस निरीक्षक सह मुफस्सिल थाना प्रभारी ज्ञान रंजन कुमार, पुलिस निरीक्षक सह नगर थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, पीरटांड़ थाना प्रभारी जीतेंद्र सिंह, पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार, अवर निरीक्षक विवेक कुमार माधुरी, शैलेंद्र कुमार, मणिकांत कुमार, संजय यादव, सहायक अवर निरीक्षक राहुल रंजन सिंह, शिव शंकर पासवान व तकनीकी शाखा गिरिडीह एवं संबंधित थाना के सशस्त्र बल/चौकीदार शामिल थे.
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