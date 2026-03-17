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नक्सली मिसिर बेसरा के घर पहुंची गिरिडीह पुलिस, परिजनों को आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति की दी जानकारी

गिरिडीह: झारखंड से नक्सलियों के पांव लगभग उखड़ चुके हैं. अब गिने-चुने नक्सली ही बचे हैं. जो नक्सली बचे हैं उनमें भाकपा माओवादी पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा भी शामिल हैं. मिसिर गिरिडीह के खुखरा थाना क्षेत्र के मदनाडीह का रहनेवाला है. उस पर झारखंड सरकार ने एक करोड़ का इनाम रखा है. गिरिडीह पुलिस मिसिर को सरेंडर करवाने की कोशिश में हैं. इसके तहत एसपी डॉ. बिमल कुमार के निर्देश पर एएसपी अभियान सुरजीत कुमार के साथ डुमरी एसडीपीओ सुमित कुमार, इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार मंगलवार को मिसिर बेसरा के घर पर पहुंचे. यहां मिसिर की पत्नी छोटकी देवी, भतीजी माला बेसरा और भाई देवी लाल बेसरा से मुलाकात की. परिजनों को झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति की विस्तृत जानकारी दी गई. मुख्यधारा में जुड़ने के फायदे बताए गए.

परिजनों ने कहा-संपर्क करने का करेंगे प्रयास

इस दौरान घरवालों ने बताया कि मिसिर 1985-86 में ही घर से निकला था और अब तक वापस नहीं आया है. काफी वर्षों से उससे संपर्क भी नहीं हुआ है. अभी तो उसकी उम्र 64-65 साल हो चुकी है. परिजनों ने यह भी कहा कि वे संपर्क कैसे करें, जब उसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है. फिर भी पुलिस पदाधिकारियों को भरोसा दिया कि यदि संपर्क हो जाएगा तो जरूर उसे समझाया जाएगा.

क्या है सरेंडर पॉलिसी

गिरिडीह के एसपी डॉ. बिमल कुमार ने बताया कि झारखंड सरकार की प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले जोनल कमेटी मेंबर से ऊपर के पद वालों को पांच लाख और सब जोनल कमेटी और उससे नीचे के पद वालों को 250000 रुपये की राशि दी जाएगी. सरेंडर करने वाले नक्सली को 5 लाख रुपये और पांच आश्रितों को एक-एक लाख का जीवन बीमा दिया जाएगा. जमीन आवंटन नहीं होने पर 10 वर्षों तक प्रतिमाह 1500 रुपये मकान किराया दिया जाएगा. आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली और उनके बच्चों को 25000 रुपये प्रत्येक वर्ष शिक्षण शुल्क भी दिया जाएगा.