नए साल के जश्न को लेकर गिरिडीह पुलिस सतर्क, जेल से निकले अपराधियों पर रहेगी खास नजर
अपराध नियंत्रण को लेकर गिरिडीह पुलिस अलर्ट मोड़ पर है. वहीं जरूरतमंदों को लेकर भी सजग दिख रही है.
Published : December 30, 2025 at 12:10 PM IST
गिरिडीहः दो दिनों बाद नया साल शुरू हो जाएगा. नव वर्ष को लेकर लोगों ने जश्न की तैयारी की हुई है. इधर पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है. एसपी डॉ. बिमल कुमार की अगुवाई में विशेष जांच अभियान भी चलाया जा रहा है. होटलों, ढाबों और वाहनों की चेकिंग लगातार की जा रही है.
इसी कड़ी में सोमवार देर रात को एसपी डॉ. बिमल कुमार दल बल के साथ निकले और जगह-जगह वाहनों की जांच की. वहीं, मौके पर मौजूद डीएसपी मुख्यालय नीरज कुमार सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन, पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार एवं बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह को आवश्यक निर्देश दिए.
पुराने अपराधियों पर रहेगी खास नजर
एसपी ने पुराने अपराधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जो लोग हाल के दिनों में जेल से निकले हैं, वे क्या कर रहे हैं इस पर भी नजर रखना है. इसके साथ-साथ संदिग्ध और मनचलों पर भी नजर रखना है. समय-समय पर वाहन की जांच करना भी जरूरी है.
ठंड में गरीबों की मदद
एंटी क्राइम चेकिंग के लिए निकले एसपी शहर में अवस्थित रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सदर अस्पताल के साथ-साथ कई गलियों में पहुंचे. इस दौरान एसपी द्वारा ठंड में जैसे तैसे सो रहे लोगों को कंबल दिया गया. साथ ही आम जनों की सेवा में जुटी एंबुलेंस ड्राइवर, सफाईकर्मियों को भी कंबल दिया गया. एसपी ने कहा कि पुलिस के कार्य में मानवता की सेवा भी महत्वपूर्ण है.
धनबाद और हजारीबाग में नये साल को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, वाहन चालकों पर पुलिस की विशेष नजर
पलामू में नए साल के जश्न में 2.47 करोड़ की शराब गटक गए लोग, बिहार सीमा पर भी बिक्री में इजाफा
गिरिडीह के इन धार्मिक स्थलों का दर्शन कर नए साल का करें स्वागत, सालों भर मिलेगा आनंद