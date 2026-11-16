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डायन बताकर महिला की हत्या में शामिल दंपती गिरफ्तार, बाकी फरार अभियुक्तों की तलाश भी तेज

गिरिडीहः जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बासाबुदा गांव में डायन का आरोप लगाकर एक 59 वर्षीय महिला की पीट-पीटकर की गई हत्या के मामले में पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है. इस मामले में पुलिस ने कांड में शामिल एक दंपती को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि इस घटना को अंजाम देनेवाले अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी शुरू की गई है.

गिरफ्तारी एसपी डॉ बिमल कुमार के द्वारा गठित टीम ने की है. टीम का नेतृत्व सदर एसडीपीओ जीतवाहन उरांव कर रहें हैं. उन्होंने प्रेस वार्ता कर गिरफ्तारी की पुष्टि की है. इस दौरान इंस्पेक्टर सह मुफस्सिल थाना प्रभारी ज्ञान रंजन, अवर निरीक्षक संजय कुमार, गौतम कुमार मौजूद थे.

जानकारी देते एसडीपीओ जीतवाहन उरांव (Etv Bharat)

SDPO ने बताया कि महिला की हत्या के संबंध में, उसके पति के बयान के आधार पर मुफस्सिल थाने में एक मामला (केस नंबर 330/2026) दर्ज किया गया है. इसमें गांव के ही मोतीलाल मुर्मू, उसकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों को आरोपी बनाया गया है.

कांड की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच गिरिडीह एसपी द्वारा गठित विशेष टीम द्वारा की जा रही है. पता चला कि आरोपी मोतीलाल मुर्मू का पुत्र कई दिनों से बीमार था और रिम्स, रांची में भर्ती था. इलाज के दौरान 13 नवंबर की रात उसकी मौत हो गई. बेटे की मौत के बाद मोतीलाल एवं उसके घर के सदस्य मृतका को डायन कहने लगे.

14 नवंबर की सुबह करीब 6 से 7 बजे के मोतीलाल अपने घर के अन्य सदस्यों के साथ मृतका के घर पर पहुंचा और महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी. इस मामले में बासाबुदा निवासी शिवलाल मुर्मू एवं शिवलाल की पत्नी बड़की देवी को गिरफ्तार किया गया हैं. दोनों में जुर्म स्वीकार किया है. उन्होंने बताया है कि कैसे हत्या की गई. अब इस कांड में जितने भी लोग शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. जल्द ही अन्य आरोपियों को पकड़ा जाएगा.