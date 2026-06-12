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जादू-टोना के चक्कर में हुई थी दंपती की हत्या, अपनों ने ही वारदात को दिया था अंजाम, मामले में सात गिरफ्तार

गिरिडीह: मधुबन थाना इलाके के दलान चलकरी गांव में दंपती की हत्या के मामले का खुलासा कर लिया गया है. पुलिस ने इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया है. जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनमें रमेश हांसदा ( पिता स्व कर्मा हांसदा ), विजय हांसदा ( पिता स्व कैला हांसदा ), दोधमा हांसदा ( पिता स्व चुन्डका हांसदा) के अलावा पाण्डु हांसदा बबलू हांसदा, मोती हांसदा एवं सिकरा हांसदा ( चारों पिता मंजु हांसदा ) शामिल हैं. ये सभी दलानचलकरी के जाहेर टोला निवासी हैं.



इस मामले की जानकारी एसपी डॉ बिमल कुमार ने दी. बताया कि 2 - 3 मार्च की रात दलानचलकरी, टोला तिरिलटांड में अज्ञात अपराधियों द्वारा धारदार हथियार से हमला कर एक ही परिवार के दो सदस्यों, पतिया हांसदा एवं उनकी पत्नी परनी देवी की हत्या कर दी थी. इस संबंध में मधुबन थाना काण्ड संख्या 06/26 दर्ज की गई. हत्या की इस जघन्य घटना की गंभीरता को देखते हुए डुमरी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आबिद खान के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन कर मामले के उद्भेदन एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए तत्काल कार्रवाई प्रारंभ की गई.

एसपी का बयान (ETV Bharat)

गठित टीम द्वारा मानवीय एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अनुसंधान के क्रम में यह तथ्य सामने आया कि मृतक के गोतिया पक्ष के लोगों द्वारा पूर्व से चल रहे भूमि विवाद एवं जादू-टोना के कारण योजनाबद्ध तरीके से उक्त दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया.