ETV Bharat / state

जंगल में बैठकर भेज रहे थे गैस कनेक्शन का APK फाइल, बैंक खाते में सेंधमारी की थी योजना

गिरिडीह: आम लोगों को गैस कनेक्शन और ई-चालान का एपीके फाइल भेजकर ठगी कर रहे छह साइबर अपराधियों को गिरिडीह की पुलिस ने गिरफ्तार किया है. सभी को एसपी डॉ बिमल कुमार को मिली गुप्ता सूचना पर पकड़ा गया है. गिरफ्तारी साइबर डीएसपी आबिद खान के नेतृत्व में हुई है.

सभी अपराधियों को बेंगाबाद थाना इलाके के चरनबारी, कोठाहरिया जंगल से पकड़ा गया है. जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनमें महेंद्र कुमार मंडल, कृष्णा कुमार मंडल, ईश्वर मंडल, पंकज कुमार मंडल, रंजीत कुमार मंडल वऔर आदित्य कुमार मंडल उर्फ राजा बाबू शामिल हैं.

जानकारी देते एसपी (Etv Bharat)

एसपी डॉ. बिमल कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी फर्जी APK फाइल का लिंक भेजकर लोगों को झांसे में लेते थे. किसी को गैस कनेक्शन, किसी को गैस सिलिंडर डिलीवरी तो किसी को ई-चालान का लिंक भेजा जाता था. लोग जैसे ही लिंक को क्लिक करते तो मोबाइल ही हैक हो जाता. इसके बाद बैंक खाते में ये अपराधी सेंधमारी करते थे. इनके पास से 11 मोबाइल, 13 सिम कार्ड और 5 बाइक बरामद किया है.

गिरिडीह से लेकर दिल्ली तक एफआईआर