यूपी की महिला अपराधी भीड़ में करती हैं चेन स्नेचिंग, भेजी गई जेल

भीड़ में चेन स्नेचिंग करनेवाली महिला गिरोह का खुलासा हुआ है.

Chain Snatching
नगर थाना (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 29, 2025 at 8:03 PM IST

2 Min Read
गिरिडीह: उत्तर प्रदेश की महिलाओं का एक गिरोह भीड़ का फायदा उठाकर चेन स्नेचिंग का काम करता है. इसका खुलासा नगर थाना पुलिस ने किया है. नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन की टीम ने इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा है. जिस महिला को जेल भेजा गया है वह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला अंतर्गत नोनहरा थाना क्षेत्र के जैनव गांव निवासी प्रियंका देवी है.

"भीड़ वाले क्षेत्र में खासकर पर्व त्यौहार के दरमियान महिला श्रद्धांलुओं को टारगेट कर गले से सोने का चेन गायब करनेवाली एक महिला प्रियंका को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. प्रियंका उत्तर प्रदेश की रहने वाली है. उसने अपने साथियों का नाम बताया है जिसकी खोजबीन की जा रही है." - ज्ञान रंजन, थाना प्रभारी, नगर

इंटरस्टेट गिरोह की है सदस्य

जेल भेजे जाने से पहले प्रियंका से नगर थाना की महिला पुलिसकर्मियों ने पूछताछ की है. पूछताछ में यह साफ हुआ है कि भीड़ वाले इलाके खासकर पर्व त्यौहार में यूपी की महिला गिरोह की सदस्य महिलाओं की भीड़ में जा घुसती है. फिर मौका मिलते ही गले से सोने का चेन या अन्य जेवरात पर हाथ साफ कर लेती है. यह भी साफ हुआ कि प्रियंका के अलावा तीन - चार और महिलाएं इस गिरोह में शामिल है और अलग-अलग राज्यों में जाकर इस तरह की घटना को अंजाम देती हैं.

छठ पूजा में घटी थी घटना

दरअसल, छठ पूजा के दरमियान चेन स्नेचिंग की घटना घटी थी. लगातार आ रही शिकायत पर नगर थाना पुलिस ने गंभीरता से लिया. एसपी डॉ बिमल कुमार के निर्देश पर नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन ने टीम के साथ छानबीन शुरू की और प्रियंका को गिरफ्तार किया गया.

