गिरिडीह में चोर गिरोह का खुलासा, 7 गिरफ्तार
गिरिडीह पुलिस ने चोरी की घटना में शामिल गिरोह के सात सदस्यों को गिरफ्तार किया है.
Published : October 22, 2026 at 1:17 PM IST
गिरिडीह: एक के बाद एक गृहभेदन कर पुलिस की नींद उड़ाने वाले अपराधी गिरोह के सदस्यों को गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार किया है. एसपी डॉ. बिमल कुमार की टीम ने इस मामले में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए चोरी का सामान बरामद किया है. इसकी जानकारी एसपी डॉ. बिमल कुमार ने दी है.
गिरोह को पड़कने के लिए गठित की गई थी SIT
एसपी ने बताया कि विगत दिनों बगोदर-सरिया एवं खोरीमहुआ अनुमंडल के विभिन्न थाना क्षेत्र में घटित चोरी की घटना घटी थी. ऐसे में इस तरह के अपराध पर रोक के लिए विशेष छापेमारी दल (SIT) का गठन किया गया था. टीम को सरिया-बगोदर एसडीपीओ धनंजय राम एवं खोरी महुआ एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार लीड कर रहे थे. टीम कांड को अंजाम देने वाले की तलाश कर रही थी.
अपराधियों की बाइक और मोबाइल से मिला सुराग
इसी दरमियान 16 अक्टूबर की रात सरिया थाना एवं भरकट्टा ओपी गश्ती दल द्वारा बागोडीह में चोरी की घटना को अंजाम देकर भाग रहे अपराधकर्मियों का पीछा किया गया. पुलिस को पीछे देख अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले लेकिन उनकी एक बाइक, लोहे का औजार, कीपैड मोबाइल एवं अन्य सामग्री को बरामद कर लिया गया है. यहां से पुलिस को बड़ी लीड मिली.
तकनीकी सूचना के आधार पर छापेमारी अभियान
पुलिस ने मानवीय एवं तकनीकी सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी अभियान चलाया. अभियान सफल रहा और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के कुल 7 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया.
चोरी का सामान बरामद
पूछताछ के क्रम में सभी अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार किया, साथ ही उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त वाहन, मोबाइल तथा चोरी के जेवरात से गलाया हुआ सोना, नगदी एवं दूसरा सामान बरामद किया गया. इस गिरोह के अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी से सरिया, धनवार, बिरनी एवं बगोदर थाना क्षेत्र के कुल 13 चोरी मामलों का सफल उद्भेदन हुआ है.
बरामद सामान
अपराधियों के निशानदेही पर गलाया हुआ सोना लगभग 24.5 ग्राम, चांदी की पायल- 1 पीस, और 25 हजार रुपये नगद के अलावा कांसा एवं पीतल के बर्तन करीब 25 किलोग्राम, 2 पीस गैस सिलेंडर, घटना में प्रयुक्त 1 पल्सर मोटरसाइकिल एवं 1 बुलेट मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल और लोहे का औजार बरामद किया है.
धनवार के निवासी हैं सभी अभियुक्त
एसपी ने बताया कि इस मामले में धनवार थाना के बेलदराडीह राजधनवार निवासी कन्हैया कुमार सिंह, बरजो निवासी सुजीत कुमार सिंह, राजधनवार के कृष कुमार, संतोष प्रसाद, हर्ष कुमार, अनिल वर्मा एवं राजेश कुमार कसेरा शामिल हैं.
ये लोग चोरी करने और चोरी का सामना खपाने का काम करते थे. गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है. कन्हैया कुमार सिंह के खिलाफ धनवार थाना कांड संख्या 55/26, धारा 303(2)/317(4)/317(5) बीएनएस दर्ज है, जबकि सुजीत कुमार सिंह के खिलाफ धनवार थाना कांड संख्या 55/26, धारा 303 (2)/317(4)/317(5) BNS तथा हीरोडीह थाना कांड संख्या 87/2025, धारा 303 (2)/317(2)/3(5) बीएनएस दर्ज है.
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