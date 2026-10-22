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गिरिडीह में चोर गिरोह का खुलासा, 7 गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में चोरी करने वाले आरोपी ( Etv Bharat )

गिरिडीह: एक के बाद एक गृहभेदन कर पुलिस की नींद उड़ाने वाले अपराधी गिरोह के सदस्यों को गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार किया है. एसपी डॉ. बिमल कुमार की टीम ने इस मामले में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए चोरी का सामान बरामद किया है. इसकी जानकारी एसपी डॉ. बिमल कुमार ने दी है.

गिरोह को पड़कने के लिए गठित की गई थी SIT

एसपी ने बताया कि विगत दिनों बगोदर-सरिया एवं खोरीमहुआ अनुमंडल के विभिन्न थाना क्षेत्र में घटित चोरी की घटना घटी थी. ऐसे में इस तरह के अपराध पर रोक के लिए विशेष छापेमारी दल (SIT) का गठन किया गया था. टीम को सरिया-बगोदर एसडीपीओ धनंजय राम एवं खोरी महुआ एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार लीड कर रहे थे. टीम कांड को अंजाम देने वाले की तलाश कर रही थी.

चोर गिरोह का खुलासा (Etv Bharat)

अपराधियों की बाइक और मोबाइल से मिला सुराग

इसी दरमियान 16 अक्टूबर की रात सरिया थाना एवं भरकट्टा ओपी गश्ती दल द्वारा बागोडीह में चोरी की घटना को अंजाम देकर भाग रहे अपराधकर्मियों का पीछा किया गया. पुलिस को पीछे देख अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले लेकिन उनकी एक बाइक, लोहे का औजार, कीपैड मोबाइल एवं अन्य सामग्री को बरामद कर लिया गया है. यहां से पुलिस को बड़ी लीड मिली.

तकनीकी सूचना के आधार पर छापेमारी अभियान

पुलिस ने मानवीय एवं तकनीकी सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी अभियान चलाया. अभियान सफल रहा और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के कुल 7 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया.

चोरी का सामान बरामद

पूछताछ के क्रम में सभी अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार किया, साथ ही उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त वाहन, मोबाइल तथा चोरी के जेवरात से गलाया हुआ सोना, नगदी एवं दूसरा सामान बरामद किया गया. इस गिरोह के अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी से सरिया, धनवार, बिरनी एवं बगोदर थाना क्षेत्र के कुल 13 चोरी मामलों का सफल उद्भेदन हुआ है.