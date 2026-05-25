ईजी मनी की लालच में चले थे किडनैपर बनने, पुलिस ने 5 को दबोचा, अपहृत युवक की सकुशल बरामदगी
गिरिडीह पुलिस अपहरण करने वाले गैंग का न सिर्फ खुलासा किया है बल्कि अपहृत युवक को भी सकुशल बरामद कर लिया है.
Published : May 25, 2026 at 7:00 PM IST
गिरिडीह: एसपी डॉ. बिमल कुमार की टीम ने अपहरण गिरोह चला रहे बदमाशों को धर दबोचा है. पुलिस ने बदमाशों के द्वारा अपहृत किए गए युवक को भी सकुशल बरामद कर लिया है. जिनकी गिरफ्तारी की गई है उनमें मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद समीर अंसारी, अफरीदी साह, इरशाद और मोहम्मद आदिल अंसारी शामिल हैं. ये सभी मुफस्सिल और पचंबा थाना इलाके के निवासी है. इसकी पुष्टि खुद गिरिडीह एसपी ने की है.
युवक को छोड़ने के एवज में 10 लाख रुपये की मांग
दरअसल, रविवार रात बेंगाबाद थाना प्रभारी अमन सिंह को सूचना दी गई कि खंडोली घूमने आए एक युवक का अपहरण कर लिया गया है. अपराधी अपहृत युवक के परिजनों से 10 लाख की फिरौती मांग रहे हैं. थानेदार ने तुरंत ही पूरी जानकारी एसपी डॉ. बिमल कुमार को दी. एसपी ने गंभीरता से न सिर्फ इस मामले को लिया बल्कि अपहृत युवक की सकुशल बरामदगी के साथ साथ इस कांड में शामिल सभी अपराधियों को पकड़ने के लिए विशेष टीम का गठन किया.
पुलिस के साथ टेक्निकल टीम का सपोर्ट
टीम में इंस्पेक्टर सह मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, बेंगाबाद थाना प्रभारी अमन सिंह के साथ कई पदाधिकारी और टेक्निकल टीम को शामिल किया गया. टीम भी पूरी एक्शन में आ गई. मानवीय सूचना और टेक्निकल टीम के सहयोग से हर बिंदू पर पड़ताल शुरू हुई. चूंकि पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण अपहृत युवक को सकुशल बरामदगी थी. ऐसे में हर कदम फूंक फूंककर रखा गया.
पहले दबोचा गए दो बदमाश
मामला गंभीर था. ऐसे में एसपी खुद ही छापेमारी दल को मॉनिटर करते रहे. सूचना के ढाई घंटे के अंदर ही दो बदमाश पकड़े गए. बदमाश से पूछताछ हुई, जिसके बाद न सिर्फ अपहृत युवक को सकुशल बरामद किया गया बल्कि इस कांड में शामिल 7 में से पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया. दो अपराधी अभी भी फरार हैं, जिनकी खोज में पुलिस की एक टीम जुटी हुई है.
चुंजका के जंगल ने बांधकर रखा गया था अपहृत
घटना को लेकर बेंगाबाद थाना में पीड़ित युवक गांडेय थाना इलाके के एक गांव के रहने वाले तस्लीम के चचेरा भाई इकबाल ने प्राथमिकी दर्ज कराई. प्राथमिकी के अनुसार, रविवार दोपहर लगभग पौने दो बजे तस्लीम ने अपने चचेरे भाई इकबाल को फोन करते हुए बताया था कि वह खंडोली घूमने जा रहा है. इसके दो घंटा बाद लगभग चार बजे तस्लीम के मोबाइल से इकबाल को एक बार फिर से फोन आया.
10 लाख के बदले ढाई लाख में तय हुआ सौदा
जिसमें उसे बताया कि उसका अपहरण कर लिया गया है. इस दौरान अपराधियों ने इकबाल से बात की. अपराधियों ने इकबाल को छोड़ने के एवज में 10 लाख की फिरौती मांगी. इकबाल ने इतना पैसा नहीं होने की बात कही और फोन पर अपराधियों के पास गिड़गिड़ाने लगा. बाद में ढाई लाख देने पर इकबाल तैयार हुआ. फिर अपराधियों ने क्यूआर कोड में पैसा देने को कहा. इकबाल ने कहा कि उसके बैंक खाते में पैसा नहीं है.
एसपी ने दिए अपराधियों को पकड़ने के निर्देश
ऐसे में अपराधियों ने पैसा लेकर मुफस्सिल थाना के चाइना मोड़ आने को बोला. काफी देर तक परेशान रहने के बाद शाम लगभग 7:45 में इकबाल बेंगाबाद थाना पंहुचा. यहां पूरी कहानी थाना प्रभारी को बताई गई. मामला एसपी डॉ. बिमल तक पहुंचा. एसपी ने न सिर्फ अपहृत को बरामद करने की योजना बनाई बल्कि अपराधियों को पकड़ने के भी निर्देश दिए.
पीड़ित परिवार के साथ पुलिस पहुंची चाइना मोड़
अब पुलिस की बारी थी जाल बिछाने की. एसपी द्वारा तैयार प्लानिंग के तहत बेंगाबाद थाना पुलिस के साथ मुफस्सिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो और पीड़ित परिवार चाइना मोड़ पहुंचा. यहां अपराधियों से अपहृत के परिजनों ने संपर्क किया तो 16 नंबर चुंजका के जंगल में बुलाया गया. थोड़ी देर में एक बुलेट पर सवार दो युवक दिखे, जो पुलिस को देखकर भागने लगे.
एसपी की टीम ने दोनों युवकों को पकड़ लिया. रात 10:30 बजे के समीप दोनों को पकड़ा गया.. दोनों ने अपना नाम आदिल अंसारी ( चैताडीह, पचम्बा ) और सोहैल ( पिपराधोड़ा, मुफस्सिल ) बताया. दोनों पर पुलिस सख्त हुई तो बताया कि उनलोगों ने अपने अन्य पांच साथियों के साथ मिलकर अपहरण किया है.
जंगल में बांधकर रखा गया था तस्लीम
फिर दोनों को साथ में लेकर पुलिस चुंजका के जंगल पहुंची. यहां हाथ पैर बंधा हुआ तस्लीम मिला. तस्लीम को मुक्त कराया गया. इसके बाद मोहनपुर के समीर अंसारी एवं अफरीदी शाह के साथ इरशाद को बरामद किया गया. वहीं दो अन्य अपराधी फरार हो गए. पुलिस ने इस घटना में इस्तेमाल किए गए तीन बाइक को भी जब्त किया है.
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