ETV Bharat / state

ईजी मनी की लालच में चले थे किडनैपर बनने, पुलिस ने 5 को दबोचा, अपहृत युवक की सकुशल बरामदगी

गिरिडीह: एसपी डॉ. बिमल कुमार की टीम ने अपहरण गिरोह चला रहे बदमाशों को धर दबोचा है. पुलिस ने बदमाशों के द्वारा अपहृत किए गए युवक को भी सकुशल बरामद कर लिया है. जिनकी गिरफ्तारी की गई है उनमें मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद समीर अंसारी, अफरीदी साह, इरशाद और मोहम्मद आदिल अंसारी शामिल हैं. ये सभी मुफस्सिल और पचंबा थाना इलाके के निवासी है. इसकी पुष्टि खुद गिरिडीह एसपी ने की है.



युवक को छोड़ने के एवज में 10 लाख रुपये की मांग

दरअसल, रविवार रात बेंगाबाद थाना प्रभारी अमन सिंह को सूचना दी गई कि खंडोली घूमने आए एक युवक का अपहरण कर लिया गया है. अपराधी अपहृत युवक के परिजनों से 10 लाख की फिरौती मांग रहे हैं. थानेदार ने तुरंत ही पूरी जानकारी एसपी डॉ. बिमल कुमार को दी. एसपी ने गंभीरता से न सिर्फ इस मामले को लिया बल्कि अपहृत युवक की सकुशल बरामदगी के साथ साथ इस कांड में शामिल सभी अपराधियों को पकड़ने के लिए विशेष टीम का गठन किया.

जानकारी देते एसपी (Etv Bharat)

पुलिस के साथ टेक्निकल टीम का सपोर्ट

टीम में इंस्पेक्टर सह मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, बेंगाबाद थाना प्रभारी अमन सिंह के साथ कई पदाधिकारी और टेक्निकल टीम को शामिल किया गया. टीम भी पूरी एक्शन में आ गई. मानवीय सूचना और टेक्निकल टीम के सहयोग से हर बिंदू पर पड़ताल शुरू हुई. चूंकि पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण अपहृत युवक को सकुशल बरामदगी थी. ऐसे में हर कदम फूंक फूंककर रखा गया.

पहले दबोचा गए दो बदमाश

मामला गंभीर था. ऐसे में एसपी खुद ही छापेमारी दल को मॉनिटर करते रहे. सूचना के ढाई घंटे के अंदर ही दो बदमाश पकड़े गए. बदमाश से पूछताछ हुई, जिसके बाद न सिर्फ अपहृत युवक को सकुशल बरामद किया गया बल्कि इस कांड में शामिल 7 में से पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया. दो अपराधी अभी भी फरार हैं, जिनकी खोज में पुलिस की एक टीम जुटी हुई है.

चुंजका के जंगल ने बांधकर रखा गया था अपहृत

घटना को लेकर बेंगाबाद थाना में पीड़ित युवक गांडेय थाना इलाके के एक गांव के रहने वाले तस्लीम के चचेरा भाई इकबाल ने प्राथमिकी दर्ज कराई. प्राथमिकी के अनुसार, रविवार दोपहर लगभग पौने दो बजे तस्लीम ने अपने चचेरे भाई इकबाल को फोन करते हुए बताया था कि वह खंडोली घूमने जा रहा है. इसके दो घंटा बाद लगभग चार बजे तस्लीम के मोबाइल से इकबाल को एक बार फिर से फोन आया.

10 लाख के बदले ढाई लाख में तय हुआ सौदा