दिल्ली पुलिस के कब्जे में करोड़ो की ठगी करने का आरोपी 'सोनू', करीब 22 लाख के मामले में हुई गिरफ्तारी

दिल्ली पुलिस के कब्जे में करोड़ो की ठगी करने का आरोपी 'सोनू', करीब 22 लाख के मामले में हुई गिरफ्तारी
गिरिडीह पुलिस ने साइबर आरोपी सोनू वर्मा को गिरफ्तार किया है, इसके साथ ही पुलिस ने उसे वेस्ट दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है.
Published : November 16, 2026 at 9:00 AM IST
गिरिडीह: साइबर अपराध में शातिर सोनू वर्मा एक फिर से गिरफ्तार हो गया हैं. इस बार सोनू की गिरफ्तारी वेस्ट दिल्ली साइबर थाना में दर्ज 21.78 लाख की ठगी के मामले में की गई हैं. गिरफ्तारी गिरिडीह साइबर थाना की पुलिस ने की हैं फिर दिल्ली पुलिस के सुपुर्द कर दिया. दिल्ली पुलिस सोनू को ट्रांजिट रिमांड में ले जाने की तैयारी में जुटी हैं.
ऐसे हुई गिरफ्तारी
दरअसल, वेस्ट दिल्ली के बड़े अधिकारी ने गिरिडीह एसपी डॉ. बिमल कुमार को दिल्ली वेस्ट साइबर थाना में दर्ज कांड संख्या 522/2026 की जानकारी दी और सहयोग मांगा गया. एसपी गिरिडीह ने कांड के अभियुक्त मुफ्फसिल थाना इलाके के गपई निवासी सोनू वर्मा की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दिया. टीम साइबर इंस्पेक्टर रामेश्वर भगत के नेतृत्व में गठित की गई.
गिरिडीह एसपी की टीम लगातार यह पता करती रही हैं कि सोनू है कहां है? पुख्ता जानकारी के बाद रविवार देर शाम को साइबर थाना प्रभारी रामेश्वर भगत दल-बल के साथ गपई पहुंचे और सोनू को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया.
दिल्ली पुलिस ने की पूछताछ
गिरफ्तारी के बाद रात में वेस्ट दिल्ली की पुलिस अधिकारी संजीव कुमार दल बल के साथ पहुंचे. यहां सोनू वर्मा से पूछताछ की गई. पूछताछ में यह साफ हुआ हैं कि सोनू ने जिस रकम को उड़ाया हैं, वह पैसा कोलकाता तक पहुंचा हैं. अब दिल्ली पुलिस सोनू के दूसरे सहयोगियों को पकड़ने की कोशिश में जुटी हैं.
बता दें कि सोनू वर्मा शातिर बदमाश है और पिछले एक दशक से साइबर अपराध की दुनिया में हैं. सोनू पर करोड़ों की ठगी का भी आरोप है. दिल्ली पुलिस के अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि कांड संख्या 522/2026 में सोनू को गिरफ्तार किया गया हैं. सोनू पर 21.78 लाख की साइबर ठगी का आरोप हैं.
दिल्ली पुलिस ने सोनू वर्मा नाम के एक साइबर अपराधी की गिरफ्तारी में सहयोग मांगा था. गिरिडीह पुलिस की टीम गठित की गई. इसके बाद सोनू को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी हैं: डॉ. बिमल कुमार, एसपी
ये भी पढ़ें- रेलवे में नौकरी और कन्फर्म टिकट दिलाने के नाम पर ठगी से रहे सावधान, धनबाद स्टेशन पर यात्रियों को किया जागरूक
SIR के नाम पर साइबर ठगी का नया जाल! सीईओ ऑफिस ने किया अलर्ट, आज से होम टू रोल विजिट
साइबर अपराध का ‘कॉर्पोरेट मॉडल’, फिक्सड सैलरी और ठगी पर अलग से कमीशन! जानें, क्राइम का पूरा माड्यूल