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दिल्ली पुलिस के कब्जे में करोड़ो की ठगी करने का आरोपी 'सोनू', करीब 22 लाख के मामले में हुई गिरफ्तारी

दिल्ली पुलिस के कब्जे में आरोपी 'सोनू' ( ETV BHARAT )

गिरिडीह: साइबर अपराध में शातिर सोनू वर्मा एक फिर से गिरफ्तार हो गया हैं. इस बार सोनू की गिरफ्तारी वेस्ट दिल्ली साइबर थाना में दर्ज 21.78 लाख की ठगी के मामले में की गई हैं. गिरफ्तारी गिरिडीह साइबर थाना की पुलिस ने की हैं फिर दिल्ली पुलिस के सुपुर्द कर दिया. दिल्ली पुलिस सोनू को ट्रांजिट रिमांड में ले जाने की तैयारी में जुटी हैं.

ऐसे हुई गिरफ्तारी