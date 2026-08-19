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बीयर पीने के बाद नहीं दिया पैसा, गुस्साए होटल मालिक और स्टाफ ने ले ली भाजयुमो नेता की जान

गिरिडीह: बीयर के पैसे न देने को लेकर हुए विवाद के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता मिथिलेश यादव की हत्या कर दी गई. इस हत्याकांड को लाइन होटल के संचालक और उसके कर्मी ने अंजाम दिया था. हत्या के बाद, घटना को एक दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई.

हालांकि, एसपी डॉ. बिमल कुमार की टीम के सामने हत्यारों की यह प्लानिंग नहीं चली और दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस टीम ने बगोदर थाना क्षेत्र के घाघरा इलाके में संचालित रिंकू होटल के मालिक महेश रजक और उसके कर्मचारी सीमा ठाकुर (गोपालडीह निवासी) को गिरफ्तार किया. साथ ही घटना में इस्तेमाल की गई टांगी और सब्बल के साथ-साथ एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया. एसपी डॉ. बिमल ने पूरे मामले की जानकारी दी.

भाजयुमो नेता की हत्या के मामले में दो लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार (Etv Bharat)

एक बोतल बीयर बनी हत्या की वजह

एसपी ने बताया कि 14 अगस्त को उन्हें सूचना मिली थी कि राजनीतिक दल से संबध रखने वाले मिथलेश यादव ऊर्फ छोटी यादव की हत्या कर दी गई है. सूचना पर शव को कब्जे में लेते हुए आगे की कार्रवाई की गई. इस मामले को लेकर सरिया-बगोदर के एसडीपीओ धनंजय राम के नेतृत्व में टीम गठित की गई.

टीम में स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर ज्ञान रंजन के अलावा अन्य पदाधिकारियों को शामिल किया गया. छानबीन के दौरान महेश और सीमा पर संदेह हुआ. दोनों को हिरासत में थाना लाया गया और पूछताछ की गई. पूछताछ में यह साफ हो गया कि दोनों ने ही मिथलेश की हत्या की है. पूछताछ में दोनों ने जुर्म स्वीकार किया.

उन्होंने बताया कि 13-14 अगस्त की रात मिथलेश शराब के नशे में होटल आया था. उसने बीयर की मांग की. उसे एक बीयर दिया गया, जब उसने दूसरे बीयर की बोतल मांगी तो उससे पैसा मांगा गया. मिथलेश ने होटल का क्यूआर कोड लिया और अपने मित्र को भेजा लेकिन होटल के खाते में पैसा नहीं आया. ऐसे में होटल मालिक और स्टाफ ने बीयर देने से मना कर दिया.

बाइक से गिरते ही कर दिया वार