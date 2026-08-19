बीयर पीने के बाद नहीं दिया पैसा, गुस्साए होटल मालिक और स्टाफ ने ले ली भाजयुमो नेता की जान
गिरिडीह में भाजयुमो नेता की हत्या के मामले में दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
Published : August 19, 2026 at 5:49 PM IST
गिरिडीह: बीयर के पैसे न देने को लेकर हुए विवाद के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता मिथिलेश यादव की हत्या कर दी गई. इस हत्याकांड को लाइन होटल के संचालक और उसके कर्मी ने अंजाम दिया था. हत्या के बाद, घटना को एक दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई.
हालांकि, एसपी डॉ. बिमल कुमार की टीम के सामने हत्यारों की यह प्लानिंग नहीं चली और दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस टीम ने बगोदर थाना क्षेत्र के घाघरा इलाके में संचालित रिंकू होटल के मालिक महेश रजक और उसके कर्मचारी सीमा ठाकुर (गोपालडीह निवासी) को गिरफ्तार किया. साथ ही घटना में इस्तेमाल की गई टांगी और सब्बल के साथ-साथ एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया. एसपी डॉ. बिमल ने पूरे मामले की जानकारी दी.
एक बोतल बीयर बनी हत्या की वजह
एसपी ने बताया कि 14 अगस्त को उन्हें सूचना मिली थी कि राजनीतिक दल से संबध रखने वाले मिथलेश यादव ऊर्फ छोटी यादव की हत्या कर दी गई है. सूचना पर शव को कब्जे में लेते हुए आगे की कार्रवाई की गई. इस मामले को लेकर सरिया-बगोदर के एसडीपीओ धनंजय राम के नेतृत्व में टीम गठित की गई.
टीम में स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर ज्ञान रंजन के अलावा अन्य पदाधिकारियों को शामिल किया गया. छानबीन के दौरान महेश और सीमा पर संदेह हुआ. दोनों को हिरासत में थाना लाया गया और पूछताछ की गई. पूछताछ में यह साफ हो गया कि दोनों ने ही मिथलेश की हत्या की है. पूछताछ में दोनों ने जुर्म स्वीकार किया.
उन्होंने बताया कि 13-14 अगस्त की रात मिथलेश शराब के नशे में होटल आया था. उसने बीयर की मांग की. उसे एक बीयर दिया गया, जब उसने दूसरे बीयर की बोतल मांगी तो उससे पैसा मांगा गया. मिथलेश ने होटल का क्यूआर कोड लिया और अपने मित्र को भेजा लेकिन होटल के खाते में पैसा नहीं आया. ऐसे में होटल मालिक और स्टाफ ने बीयर देने से मना कर दिया.
बाइक से गिरते ही कर दिया वार
बीयर की बोतल नहीं मिलने की वजह से मिथलेश को गुस्सा आ गया और फिर होटल मालिक-स्टाफ से उलझन भी हो गई. इसी उलझन में मिथलेश होटल से निकला और बाइक स्टार्ट कर आगे जाने लगा. वहीं होटल मालिक-स्टाफ दूसरी बाइक से उसका पीछा करने लगा. आगे मिथलेश सर्विस रोड में कपसा मंदिर के पास नशे के कारण असंतुलित होकर गिर गया.
उसी समय दोनो अभियुक्त द्वारा मिथलेश के ऊपर टांगी एवं सब्बल से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी गई. जबकि पूरी घटना को सड़क दुर्घटना दिखाने के लिए उसके मोटरसाइकिल पर प्रहार कर क्षतिग्रस्त कर दिया. साथ ही मृतक मिथलेश के शव को सर्विस रोड पर ही चित अवस्था में लेटा कर उसके मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त कर शव के पास ही गिरा कर होटल मालिक महेश रजक एवं स्टाफ सीमा ठाकुर अपने होटल आ गए. फिर घटना में प्रयुक्त टांगी एवं सब्बल को अपने होटल के नीचे वाले कमरे में साफ कर छुपा दिया.
अभियुक्त ने कहा - हो गए थे परेशान
पुलिस पूछताछ में, गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों ने बताया कि मुफ्त बीयर पीने को लेकर पहले भी मिथिलेश यादव से विवाद था. वे लोग उससे द्वेष की भावना रखते थे. लेकिन, उसके राजनीतिक संबंधों के कारण वे पहले उसका खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे थे. 13-14 तारीख की रात हुई घटना के बाद वे परेशान हो गए और गुस्से में आकर उन्होंने उसकी जान ले ली.
यह भी पढ़ें:
नाजायज इश्क की खौफनाक दास्तां! प्रेमिका के पति की हत्या, बदला लेने के लिए परिवार वालों ने आरोपी के पिता को मारा
पलामू के पांकी में बेटे ने की पिता की हत्या, जंगल में फेंका शव
आशिकबाज पत्नी की काली करतूत, प्रेमी के साथ मिलकर ली पति की जान!