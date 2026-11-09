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UCO बैंक में 5 करोड़ की डकैती कांड का खुलासा, हथियारों के साथ तीन गिरफ्तार

पुलिस के कब्जे में डकैती कांड के आरोपी ( Etv Bharat )

गिरिडीह: जिले के राजधनवार में स्थित UCO बैंक में हुई 5 करोड़ रुपये की डकैती कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अपराधियों के पास से लोडेड पिस्टल, देसी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो और 2 अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की गई है. अब पुलिस लूटी गई रकम और सोने की बरामदगी में जुटी है.

ऐसे मिली सफलता