UCO बैंक में 5 करोड़ की डकैती कांड का खुलासा, हथियारों के साथ तीन गिरफ्तार
गिरिडीह पुलिस ने UCO बैंक में पांच करोड़ की डकैती कांड के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : November 9, 2026 at 7:39 PM IST
गिरिडीह: जिले के राजधनवार में स्थित UCO बैंक में हुई 5 करोड़ रुपये की डकैती कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अपराधियों के पास से लोडेड पिस्टल, देसी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो और 2 अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की गई है. अब पुलिस लूटी गई रकम और सोने की बरामदगी में जुटी है.
ऐसे मिली सफलता
दरअसल, 5 नवंबर की दोपहर धनवार चौक स्थित यूको बैंक में 5 अपराधियों ने हथियार के बल पर डकैती की घटना को अंजाम दिया था. अपराधियों ने बैंक के लॉकर से करीब 5 करोड़ रुपये के सोने का पैकेट और करीब 11 लाख 50 हजार रुपये नकद लूट लिए थे. इस संबंध में धनवार थाना कांड संख्या 288/2026 दर्ज किया गया था.
एसपी ने इस कांड के खुलासे के लिए खोरी महुआ एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर जीतबाहन उरांव, सरिया-बगोदर धनंजय राम, और पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय द्वितीय आरके राणा के नेतृत्व में 5 अलग-अलग विशेष अनुसंधान दल (SIT) का गठन किया था.
तलाशी के क्रम में पहला आरोपी जंगल से गिरफ्तार
एसआईटी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन और नाकेबंदी करते हुए घटना को अंजाम देकर मोटरसाइकिल से भाग रहे अपराधियों का पीछा किया. इसी दौरान जमुआ थाना क्षेत्र के ग्राम-बरबदिया में अपराधी सड़क में बड़े गड्ढे के कारण मोटरसाइकिल से अनियंत्रित होकर गिर गए. अपराधी बाइक को छोड़कर जंगल का लाभ उठाते हुए भाग गए. टीम ने चारों तरफ से जंगल की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया. तलाशी के क्रम में जंगल से मोहम्मद रिजवान को गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर झाड़ी में छिपाकर रखा गया लोडेड पिस्टल बरामद की गई.
पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा
एसपी डॉ. बिमल ने बताया कि गिरफ्तार मोहम्मद रिजवान से पूछताछ के बाद पुलिस ने लगातार छापेमारी अभियान चलाया. इस दौरान बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बड़वारा जंगल से सुल्तान अली उर्फ रॉकी को 1 देसी कट्टे के साथ और आयुष पांडेय को 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया. इन दोनों की निशानदेही पर बेंगाबाद थाना क्षेत्र से घटना में प्रयुक्त एक वाहन को भी जब्त किया गया.
आरोपियों की जानकारी
गिरफ्तार अभियुक्त में मोहम्मद रिजवान (पिता- हयात अली, ग्राम-सतसंग सुरा तिलौना, थाना-नगर, जिला-देवघर), सुल्तान अली उर्फ रॉकी (पिता मोहम्मद सब्बीर हुसैन, ग्राम-चपुआडीह, थाना-बेंगाबाद, जिला-गिरिडीह) एवं आयुष पांडेय (पिता स्व. जयकांत पांडेय, ग्राम-गुड़ली पत्थर, पो.-सतसंग, थाना-नगर, जिला-देवघर) शामिल हैं.
मेड इन यूएसए निर्मित पिस्टल बरामद
गिरिडीह पुलिस ने इनके कब्जे से मेड इन यूएसए लिखा एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, 7 जिंदा गोली, घटना में प्रयुक्त वाहन (पंजीयन संख्या- JH11AB-6214), घटना में प्रयुक्त सफेद रंग की बाइक बरामद की है. एसपी के मुताबिक, मोहम्मद रिजवान के खिलाफ मधुपुर थाना कांड संख्या-265/2024 में मामला दर्ज है. वहीं सुल्तान अली उर्फ रॉकी के विरुद्ध मधुपुर थाना कांड संख्या-157/2025 में मामला दर्ज है.
एक-एक शख्स चिन्हित
एसपी ने बताया कि इस कांड में लूटे गए गए पैसे एवं जेवरात की बरामदगी तथा घटना में शामिल दूसरे अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. त्वरित गति से कार्रवाई के लिए 3 अन्य एसआईटी का गठन किया गया है. टीम के द्वारा नियमित रूप से छापेमारी अभियान का संचालन किया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक, इस कांड में अपराधियों के मददगार की भी पहचान की जा चुकी है. वही जिसने सोना बेचने की योजना तैयार की थी, उसकी भी पहचान हो चुकी हैं, अभी भी टीम कार्रवाई में जुटी है.
टीम में शामिल अधिकारी
इस कार्रवाई में एसडीपीओ सदर जीतबाहन, एसडीपीओ धनंजय राम, एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार, डीएसपी मुख्यालय-2 आरके राणा, इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार दास, इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी मुफस्सिल ज्ञान रंजन, इंस्पेक्टर बबन कुमार, इंस्पेक्टर रोहित कुमार महतो आदि शामिल थे.
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